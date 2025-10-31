Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

П рез последните месеци Русия е нападнала Украйна с крилата ракета, чиято тайна разработка е накарала Доналд Тръмп да напусне договора за контрол върху ядрените оръжия с Москва по време на първия си мандат като президент на САЩ, заяви министърът на външните работи на Украйна.

Коментарите на Андрий Сибиха са първото официално потвърждение, че Русия е използвала ракетата 9М729 с наземно изстрелване в бойни действия

– в Украйна или другаде, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Втори високопоставен украински служител каза пред агенцията, че Русия е изстреляла ракетата срещу Украйна 23 пъти от август насам. Източникът също така посочи, че украинските власти са регистрирали две изстрелвания на 9М729 от Русия през 2022 г.

Министерството на отбраната на Русия не отговори веднага на писменото запитване за коментар от страна на Ройтерс.

Една от ракетите е прелетяла 1200 км, казва източник

Ракетата 9М729 доведе Съединените щати да напуснат Договора за ядрени сили със среден обсег (INF) през 2019 г. Вашингтон заяви, че ракетата нарушава договора и може да полети значително отвъд ограничения радиус от 500 км, въпреки че Русия оспорва това.

Според сайта Missile Threat, изготвен от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, ракетата, която може да носи ядрен или конвенционален боен заряд, има обхват до 2500 км. Военен източник заяви, че 9М729, изстреляна от Русия на 5 октомври, е прелетяла над 1200 км преди удара си в Украйна.

„Използването на забранената по договора INF ракета 9М729 срещу Украйна през последните месеци показва неуважението на Владимир Путин към Съединените щати и дипломатическите усилия на президента Тръмп за преустановяване на войната в Украйна“, каза Сибиха в свои писмени изявления.

Той заяви, че Киев подкрепя мирните предложения на Тръмп и че Русия трябва да бъде поставена под максимален натиск, за да бъде подтикната към мир, като добави, че увеличаването на далекобойните огневи възможности на Украйна ще помогне да се убеди Москва да прекрати войната си.

Украйна призова Вашингтон да ѝ предостави далекобойни ракети Томахоук, които не са били забранени по договора INF, тъй като по това време се изстрелваха само от море. Русия заяви, че това би било опасна ескалация.

„Проблем за европейската сигурност“

Използването на 9М729 разширява арсенала на Русия с далекобойни оръжия за удари по Украйна и се вписва в модел на Москва да изпраща заплашителни сигнали към Европа, докато Тръмп търси мирно споразумение, казаха западни военни анализатори.

„Мисля, че Путин се опитва да засили натиска като част от преговорите по Украйна“, заяви Уилям Алберк, старши сътрудник към изследователския център Pacific Forum, като добави, че 9М729 е проектирана да поразява цели в Европа.

Русия тества своята ядрена крилата ракета „Буревестник“ миналата седмица, а в сряда съобщи, че е изпитала ядрено торпедо на име „Посейдон“.

Белият дом не отговори на конкретни въпроси относно използването на 9М729 от Русия. Тръмп нареди на американската армия в четвъртък да възобнови тестовете с ядрени оръжия, позовавайки се на „тестови програми на други държави“.

След като САЩ се оттеглиха от договора INF, който забраняваше наземни ракети с обсег между 500 и 5500 км, Русия обяви мораториум за разполагането на ракети със среден обсег. Западът заяви, че Русия вече е разположила някои ракети 9М729.

На 4 август, малко преди да използва ракетите в Украйна, Русия заяви, че вече няма да ограничава къде разполага ракети с обсег, попадащ в рамките на INF, които могат да носят ядрени заряди.

„Ако се докаже, че Русия използва ракети с обсег INF, които лесно могат да носят ядрено оръжие, в Украйна, тогава това е проблем за европейската сигурност, а не само за Украйна“, каза Джон Форман, бивш британски военен аташе в Москва и Киев.

Фрагменти от ракета

Министерството на външните работи на Украйна не предостави подробности или дати за ракетните удари с 9М729. Високопоставен служител каза, че те са започнали на 21 август – по-малко от седмица след срещата Тръмп-Путин в Аляска.

Ройтерс прегледа изображения на останки след руска атака, при която беше ударена жилищна сграда и четирима души загинаха в украинското село Лапаивка на 5 октомври – на повече от 600 км от руската територия. Изображенията показват, че два фрагмента от ракетата, включително тръба със свързващи кабели, са маркирани с 9М729.

Джефри Луис, уважаван специалист по глобалната сигурност в Колежа на Мидълбъри, прегледа изображенията заедно с други анализатори. Той каза, че тръбата, двигателят и обшивката на двигателя съответстват на очакванията му за 9М729 и че маркировките увеличават вероятността за съвпадение.

Изстрелване от по-голямо разстояние

Русия разполага с различни ракети, които могат да покрият цяла Украйна, включително морската ракета „Калибр“ и въздушната „Х-101“, но Луис каза, че 9М729 дава нещо малко по-различно. „Това им осигурява различни оси на атака, което е трудно за противовъздушна отбрана, и увеличава броя на наличните ракети за руските сили“, каза Луис.

INF забраняваше наземни ракети, тъй като пусковите установки са мобилни и относително лесни за прикриване.

Дъглас Бари, старши изследовател по военна авиация в Международния институт за стратегически изследвания, каза, че Русия може да използва 9М729, за да провежда земни удари от по-безопасни места дълбоко в Русия. „Русия би имала полза и от тестване на системата в бойни условия в Украйна, въпреки че 23-те използвания навеждат на мисълта за военна цел“, добави Бари.