Свят

Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“, Владимир Путин се похвали с успех

Владимир Путин, който пи чай с руски войници, ранени в Украйна, в болница в Москва, каза, че тестът е проведен във вторник

29 октомври 2025, 14:36
Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“, Владимир Путин се похвали с успех
Владимир Путин с ранени руски войници от фронта в Украйна   
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин заяви в сряда, че Русия е тествала ядрено захранваното автономно супер торпедо „Посейдон“ и че тестът е бил голям успех, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

В публичното пространство има малко потвърдени детайли за „Посейдон“, но по същество това е автономна торпедо с ядрена способност, която може да предизвика радиоактивни вълни в океана, правейки крайбрежните градове необитаеми.

Путин, който пи чай с руски войници, ранени в Украйна, в болница в Москва, каза, че тестът е проведен във вторник.

„За първи път успяхме не само да го изстреляме с пусков двигател от носеща го подводница, но и да стартираме ядрения блок, на който това устройство прекара известно време. Няма нищо подобно на това“, каза Путин.

„Това е огромен успех,“ добави той, посочвайки, че мощността на „Посейдон“ надминава междуконтиненталната ракета „Сармат“, известна като SS-X-29, или просто Сатана II.

„Мощността на „Посейдон“ значително превъзхожда мощността дори на нашата най-обещаваща междуконтинентална ракета „Сармат“,

похвали се руският държавен глава.

Путин миналата седмица проведе ядрено учение, а в неделя обяви, че Русия успешно е тествала ядрено захранваната крилата ракета „Буревестник“, ядрено оръжие, което Москва твърди, че може да пробие всяка отбранителна система.

Откакто през 2018 г. за първи път обяви „Посейдон“ и „Буревестник“, Путин ги представя като отговор на действията на Съединените щати да изградят противоракетен щит след като Вашингтон през 2001 г. едностранно се оттегли от Договора за противоракетната отбрана от 1972 г., и на разширяването на военния съюз НАТО.

По темата

Владимир Путин Русия Посейдон ядрено оръжие тест на оръжие супер торпедо Сармат Буревестник военни технологии противоракетна отбрана
Последвайте ни
Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

pariteni.bg
Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 8 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 8 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 8 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 8 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Елизабет Хърли признава, че има едно нещо, което „страхотният“ Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Елизабет Хърли признава, че има едно нещо, което „страхотният“ Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Любопитно Преди 14 минути

Тя сподели, че единственият ѝ проблем във връзката със Сайръс възниква, когато е време за пазаруване на хранителни стоки

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Свят Преди 16 минути

Руската атака е предизвикала пожар, който е бил потушен бързо

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

България Преди 48 минути

<p>&quot;Човешки останки намерени в чували&quot; -&nbsp;ужасяваща находка в Мексико</p>

Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико

Свят Преди 48 минути

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“

Харковска област

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Свят Преди 51 минути

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Свят Преди 1 час

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм

<p>Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода&nbsp;</p>

Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода след катастрофа

Свят Преди 1 час

Маймуните са заразни с COVID-19, хепатит C и херпес и са „агресивни към хората“

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

България Преди 1 час

В понеделник „Лукойл“ съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи

Снимката е илюстративна

Бебе от Португалия, миришещо на гнила риба, изуми лекарите

Любопитно Преди 1 час

Миризмата била неприятна и силна, особено около главата и ръцете на 12-месечното момченце

<p>OpenAI разкри мащаба на хората, които говорят с ChatGPT за самоубийство</p>

Над 1,2 милиона души седмично говорят с ChatGPT за самоубийство

Технологии Преди 1 час

Над 1,2 милиона потребители седмично обсъждат мисли за самоубийство с ChatGPT, като част от случаите остават без насочване към професионална помощ

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Свят Преди 1 час

В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени

<p>Франкен: Дронове са забелязани над военна база в Белгия</p>

Тео Франкен потвърди: Професионални дронове са забелязани над военна база в Белгия

Свят Преди 1 час

Белгийското правителство в момента е в криза поради трудните бюджетни преговори и мерки за значителни икономии

<p>Израел: Примирието е възстановено</p>

След израелските удари в Газа - "примирието е възстановено"

Свят Преди 1 час

Броят на жертвите растеше непрекъснато

<p>&nbsp;Джъстин Трюдо е &bdquo;луд по Кейти Пери&ldquo; и я смята за &bdquo;перфектната жена&ldquo;</p>

Източник: Джъстин Трюдо е „луд по Кейти Пери“ и я смята за „перфектната жена“

Любопитно Преди 1 час

Политикът и изпълнителката за първи път породиха слухове за романтична връзка още през юли

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

България Преди 1 час

С тези средства се гарантира минимална работна заплата от 1860 евро за лекар без специалност

<p>Откриха писма в бутилка от&nbsp;войници от Първата световна война&nbsp;</p>

Откриха писма в бутилка от войници от Първата световна война след 100 години

Свят Преди 1 час

Един от войниците е писал на майка си, че храната била „наистина добра“, с изключение на едно ястие, което било „погребано в морето“

Всичко от днес

От мрежата

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Джордж Клуни отново разтревожи Амал с навиците си

Edna.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Очаквайте на живо: Григор Димитров – Даниил Медведев

Gong.bg

Илиан Илиев: Трябваше да вкараме 10 гола

Gong.bg

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

Nova.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg