Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"

Р уският президент Владимир Путин заяви във вторник, че страната е провела успешен тест на ядрено задвижваното торпедо "Посейдон" - подводен дрон с голям обсег, способен да носи ядрена бойна глава. Високопоставен руски депутат определи оръжието като достатъчно мощно, за да "парализира цели държави", без известни противодействия или еквиваленти в света, пише Newsweek.
- Защо това е важно
Успешното изпитание на новото ядрено торпедо "Посейдон" представлява съществена ескалация в световната надпревара във въоръжаването. Системата "Посейдон" е проектирана да заобикаля американските противоракетни системи и потенциално да предизвиква катастрофални радиоактивни приливни вълни срещу крайбрежни цели.
Тестът се провежда на фона на продължаващото напрежение между Съединените щати и Русия заради войната в Украйна, подновената оръжейна надпревара и засилената ядрена риторика от двете страни. Военни анализатори отбелязват, че оръжието има както психологическа, така и стратегическа функция - да възпира американския напредък в противоракетната отбрана и да влияе върху бъдещите преговори за контрол над въоръженията между Вашингтон и Москва.
Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“
- Какво е известно
Според агенция Reuters, по време на среща с ранени руски войници от фронта в Украйна Путин е заявил за "Посейдон":
"За първи път успяхме не само да го изстреляме с помощта на пусков двигател от подводница-носител, но и да активираме ядрения енергиен блок, на който устройството работи известно време. Това е огромен успех."
"Посейдон", официално известен като "Статус-6", е автономно подводно торпедо с ядрено задвижване и възможност за носене на ядрена бойна глава с мощност до 100 мегатона. Според националния експерт по сигурността Стив Балестриери, публикувал анализ в National Security Journal, устройството може да се движи с до 54 възела и да достига дълбочина от 1000 метра. Целта му е стратегическо възпиране, средство за заобикаляне на американските противоракетни системи, развити след изтеглянето на САЩ от Договора за противоракетна отбрана от 1972 г.
Според анализатори бойната глава на "Посейдон" вероятно е тип "кобалтова бомба", предназначена да увеличи дългосрочното радиоактивно замърсяване. Модели на NukeMap, цитирани от Балестриери, показват, че експлозията може да направи необитаема зона с размери приблизително 1700 на 300 километра или да предизвика "ядрено цунами" по крайбрежните градове.
- Какво казват
- Владимир Путин, президент на Русия:
"Мощта на "Посейдон" далеч превъзхожда тази на нашата най-съвременна междуконтинентална ракета "Сармат". В света няма нищо подобно."
„Оръжието на Страшния съд“: Ето какво може „Посейдон“
- Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана в Държавната дума:
"Това е изключително мощен тип оръжие, способен да парализира цели държави и да ги направи неспособни за война. Няма противодействие или защита срещу него. Никой няма аналог днес."
Русия произведе ядрени бойни глави за "Посейдон"
- Какво следва
Тестът на системата "Посейдон" идва на фона на възобновен глобален дебат относно контрола върху ядрените оръжия. Наблюдателите смятат, че той засилва натиска върху САЩ и НАТО да преосмислят настоящите си политики и да се адаптират към появата на подводни ядрени дронове, способни да избегнат балистичните щитове.
Американските лидери, включително президентът Доналд Тръмп, многократно са призовавали Русия да прекрати ядрената ескалация и са наложили санкции срещу руския отбранителен и енергиен сектор. Перспективата "Посейдон" да бъде разположен на руски подводници поражда сериозни опасения за ядрената безопасност, рисковете от ескалация и екологичните последици.
