Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"

Р уският президент Владимир Путин заяви във вторник, че страната е провела успешен тест на ядрено задвижваното торпедо "Посейдон" - подводен дрон с голям обсег, способен да носи ядрена бойна глава. Високопоставен руски депутат определи оръжието като достатъчно мощно, за да "парализира цели държави", без известни противодействия или еквиваленти в света, пише Newsweek .

🇷🇺 JUST IN: Putin announces Russia has successfully tested the Poseidon nuclear-capable “doomsday torpedo,” capable of causing radioactive tsunamis that could make coastal cities uninhabitable



— Reuters pic.twitter.com/xpAg1D2qo5 — Defence Index (@Defence_Index) October 29, 2025

Защо това е важно

Успешното изпитание на новото ядрено торпедо "Посейдон" представлява съществена ескалация в световната надпревара във въоръжаването. Системата "Посейдон" е проектирана да заобикаля американските противоракетни системи и потенциално да предизвиква катастрофални радиоактивни приливни вълни срещу крайбрежни цели.

Тестът се провежда на фона на продължаващото напрежение между Съединените щати и Русия заради войната в Украйна, подновената оръжейна надпревара и засилената ядрена риторика от двете страни. Военни анализатори отбелязват, че оръжието има както психологическа, така и стратегическа функция - да възпира американския напредък в противоракетната отбрана и да влияе върху бъдещите преговори за контрол над въоръженията между Вашингтон и Москва.

Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“

Какво е известно

Според агенция Reuters, по време на среща с ранени руски войници от фронта в Украйна Путин е заявил за "Посейдон":

"За първи път успяхме не само да го изстреляме с помощта на пусков двигател от подводница-носител, но и да активираме ядрения енергиен блок, на който устройството работи известно време. Това е огромен успех."

"Посейдон", официално известен като "Статус-6", е автономно подводно торпедо с ядрено задвижване и възможност за носене на ядрена бойна глава с мощност до 100 мегатона. Според националния експерт по сигурността Стив Балестриери, публикувал анализ в National Security Journal, устройството може да се движи с до 54 възела и да достига дълбочина от 1000 метра. Целта му е стратегическо възпиране, средство за заобикаляне на американските противоракетни системи, развити след изтеглянето на САЩ от Договора за противоракетна отбрана от 1972 г.

Според анализатори бойната глава на "Посейдон" вероятно е тип "кобалтова бомба", предназначена да увеличи дългосрочното радиоактивно замърсяване. Модели на NukeMap, цитирани от Балестриери, показват, че експлозията може да направи необитаема зона с размери приблизително 1700 на 300 километра или да предизвика "ядрено цунами" по крайбрежните градове.

President Vladimir Putin said Russia had successfully tested a Poseidon nuclear-powered super torpedo that military analysts say is capable of devastating coastal regions by triggering vast radioactive ocean swells https://t.co/ph9P44d7ih pic.twitter.com/U8k9eLTLRd — Reuters (@Reuters) October 29, 2025

Какво казват

Владимир Путин, президент на Русия:

"Мощта на "Посейдон" далеч превъзхожда тази на нашата най-съвременна междуконтинентална ракета "Сармат". В света няма нищо подобно."

„Оръжието на Страшния съд“: Ето какво може „Посейдон“

Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана в Държавната дума:

"Това е изключително мощен тип оръжие, способен да парализира цели държави и да ги направи неспособни за война. Няма противодействие или защита срещу него. Никой няма аналог днес."

Русия произведе ядрени бойни глави за "Посейдон"

Какво следва

Тестът на системата "Посейдон" идва на фона на възобновен глобален дебат относно контрола върху ядрените оръжия. Наблюдателите смятат, че той засилва натиска върху САЩ и НАТО да преосмислят настоящите си политики и да се адаптират към появата на подводни ядрени дронове, способни да избегнат балистичните щитове.

Американските лидери, включително президентът Доналд Тръмп, многократно са призовавали Русия да прекрати ядрената ескалация и са наложили санкции срещу руския отбранителен и енергиен сектор. Перспективата "Посейдон" да бъде разположен на руски подводници поражда сериозни опасения за ядрената безопасност, рисковете от ескалация и екологичните последици.