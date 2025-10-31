Свят

Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"

Според анализатори бойната глава на "Посейдон" вероятно е тип "кобалтова бомба", предназначена да увеличи дългосрочното радиоактивно замърсяване

31 октомври 2025, 06:37
Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"
Р уският президент Владимир Путин заяви във вторник, че страната е провела успешен тест на ядрено задвижваното торпедо "Посейдон" - подводен дрон с голям обсег, способен да носи ядрена бойна глава. Високопоставен руски депутат определи оръжието като достатъчно мощно, за да "парализира цели държави", без известни противодействия или еквиваленти в света, пише Newsweek.

  • Защо това е важно

Успешното изпитание на новото ядрено торпедо "Посейдон" представлява съществена ескалация в световната надпревара във въоръжаването. Системата "Посейдон" е проектирана да заобикаля американските противоракетни системи и потенциално да предизвиква катастрофални радиоактивни приливни вълни срещу крайбрежни цели.

Тестът се провежда на фона на продължаващото напрежение между Съединените щати и Русия заради войната в Украйна, подновената оръжейна надпревара и засилената ядрена риторика от двете страни. Военни анализатори отбелязват, че оръжието има както психологическа, така и стратегическа функция - да възпира американския напредък в противоракетната отбрана и да влияе върху бъдещите преговори за контрол над въоръженията между Вашингтон и Москва.

Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“

  • Какво е известно

Според агенция Reuters, по време на среща с ранени руски войници от фронта в Украйна Путин е заявил за "Посейдон":

"За първи път успяхме не само да го изстреляме с помощта на пусков двигател от подводница-носител, но и да активираме ядрения енергиен блок, на който устройството работи известно време. Това е огромен успех."

"Посейдон", официално известен като "Статус-6", е автономно подводно торпедо с ядрено задвижване и възможност за носене на ядрена бойна глава с мощност до 100 мегатона. Според националния експерт по сигурността Стив Балестриери, публикувал анализ в National Security Journal, устройството може да се движи с до 54 възела и да достига дълбочина от 1000 метра. Целта му е стратегическо възпиране, средство за заобикаляне на американските противоракетни системи, развити след изтеглянето на САЩ от Договора за противоракетна отбрана от 1972 г.

Според анализатори бойната глава на "Посейдон" вероятно е тип "кобалтова бомба", предназначена да увеличи дългосрочното радиоактивно замърсяване. Модели на NukeMap, цитирани от Балестриери, показват, че експлозията може да направи необитаема зона с размери приблизително 1700 на 300 километра или да предизвика "ядрено цунами" по крайбрежните градове.

  • Какво казват
  1. Владимир Путин, президент на Русия:

"Мощта на "Посейдон" далеч превъзхожда тази на нашата най-съвременна междуконтинентална ракета "Сармат". В света няма нищо подобно."

„Оръжието на Страшния съд“: Ето какво може „Посейдон“

  1. Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана в Държавната дума:

"Това е изключително мощен тип оръжие, способен да парализира цели държави и да ги направи неспособни за война. Няма противодействие или защита срещу него. Никой няма аналог днес."

Русия произведе ядрени бойни глави за "Посейдон"

  • Какво следва

Тестът на системата "Посейдон" идва на фона на възобновен глобален дебат относно контрола върху ядрените оръжия. Наблюдателите смятат, че той засилва натиска върху САЩ и НАТО да преосмислят настоящите си политики и да се адаптират към появата на подводни ядрени дронове, способни да избегнат балистичните щитове.

Американските лидери, включително президентът Доналд Тръмп, многократно са призовавали Русия да прекрати ядрената ескалация и са наложили санкции срещу руския отбранителен и енергиен сектор. Перспективата "Посейдон" да бъде разположен на руски подводници поражда сериозни опасения за ядрената безопасност, рисковете от ескалация и екологичните последици.

Източник: Newsweek    
Последни новини

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Свят Преди 51 минути

Това обяви министърът на отбраната Никос Дендиас

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

България Преди 1 час

Радостин Василев обвини депутати и председателя на „Величие“ в нарушения, свързани с документни престъпления с източване на държавен ресурс

Последиците от урагана "Мелиса" в Ямайка

Катастрофа в Карибите: Мелиса уби 44 души, хиляди без ток

Свят Преди 1 час

Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията

<p>&quot;Това е безотговорно&quot;: Иран с остри критики към САЩ</p>

"Това е безотговорно": Иран с остри критики към САЩ заради възобновяването на ядрените опити

Свят Преди 1 час

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Свят Преди 2 часа

Затвориха пътища, стигна се и до сериозни нарушения във въздушния транспорт

Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев

Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев

България Преди 2 часа

Пред Темида ще се изправят още четирима души

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Стефан и Иван вече ще играят като един участник след нарушение на правилата

Във Франция: Сексът без изрично съгласие е изнасилване

Свят Преди 2 часа

Дебатът по закона беше белязан от процеса "Пелико", който разтърси цяла Франция

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Любопитно Преди 2 часа

В биологията стареенето се отнася до това как с течение на времето клетките в телата ни се износват или увреждат

<p>Истинската история на фенера от тиква&nbsp;</p>

Стиснатият Джак и историята на фенера от тиква

Любопитно Преди 2 часа

20 страшни факта за Хелоуин

20 страшни факта за Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

От келтския произход на празника до най-бързия дълбаещ тикви в света, ето 20 факта за Хелоуин

Бенито Мусолини (в средата) води "Походът към Рим"

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Технологии Преди 3 часа

Смелият ход цели да разграничи компанията от конкуренцията

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Феномените определят вторите двама номинирани утре вечер

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Свят Преди 10 часа

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента

