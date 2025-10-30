ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

Г оворител на Европейската комисия призова днес за различен поглед над ядрените опити на Русия и на САЩ. „Да не поставяме нещата на една основа“, настоя той на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.

„Съобщенията за изпитанията на руско ядрено торпедо не са стъпка в правилната посока“, коментира говорителят. По неговите думи това показва, че вместо да избере мира, Русия задълбочава напрежението с действия и думи.

„Русия е заплаха за европейската сигурност“,

обобщи говорителят.

В отговор на въпрос за намерението на САЩ да възобновят ядрените опити той прикани журналистите да се обърнат към властите във Вашингтон.

„Винаги призоваваме страните по договорите за неразпространение на ядрено оръжие да спазват международните си задължения, но

очакванията ни по отношение на Русия са ниски“,

каза той.