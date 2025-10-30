Свят

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Поводът е интервю на белгийския министър на отбраната Тео Франкен

30 октомври 2025, 10:52
Източник: iStock photos/Getty images

Б елгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев си размениха в социалните мрежи заплахи с унищожение, съобщиха белгийски медии.

Поводът е интервю на Франкен за вестник "Морхен", в което заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, в отговор Москва ще бъде заличена от картата на света. Медведев пише, че ако това се случи, от картата ще изчезне Белгия.

Медведев, известен с острите си изявления особено след началото на войната в Украйна, прави коментара си в светлината на съобщението на руския президент Владимир Путин за изпитания на  подводното ядрено торпедо "Посейдон". Според Медведев това торпедо "не може да бъде спряно от нищо" и е поздрав за враговете на неговата страна, "особено за онзи тъпак, белгийския министър на отбраната".

В последвал отговор Франкен цитира думите на древноримския поет Овидий от поемата "Изкуството да обичаш", където казва, че тихият мир е присъщ за човека, а свирепият гняв - за дивия звяр.

Преди година тогавашният ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер посочи, че Русия би могла да предприеме военни действия срещу няколко цели в Белгия – централата на НАТО в Брюксел, пристанището в Антверпен, институциите на ЕС в белгийската столица или разположените тук други международни организации като световната разплащателна система SWIFT.

Бауер направи оценката в изслушване пред комисията по отбрана към Белгийския федерален парламент.

Източник: БТА/Николай Желязков      
Белгия Русия заплахи
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

