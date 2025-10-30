Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени сили, предаде Ройтерс.

"Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория (СНИМКИ)

"Съединените щати имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна. Това бе постигнато, включително пълно осъвременяване и обновление на съществуващите оръжия, по време на първия ми президентски мандат. Заради огромната разрушителна сила, аз го направих с голямо нежелание, но нямах избор! Русия е на второ място, а Китай изостава доста и е на трето, но до пет години ще ни настигне. Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества ядрените ни оръжия", се казва в публикация на американския държавен глава.

От изявлението на американския лидер не става ясно за какви точно изпитания става дума.

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Руският президент Владимир Путин заяви по-рано, че Русия успешно е тествала суперторпедо с ядрено задвижване.

Освен това Русия обяви преди няколко дни, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с ядрено задвижване "Буревестник".