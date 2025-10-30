Тръмп даде разрешение за ядрена подводница на Южна Корея, „твърде зает“ е за среща с Ким

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с колегата си от Южна Корея Ли Дже Мьон

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че е дал одобрение на Южна Корея да строи ядрена подводница – драматичен ход, който би направил Сеул част от малък клуб на държави, притежаващи такива съдове, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Подводницата ще бъде построена на корабостроителния завод във Филаделфия,

където южнокорейски фирми са увеличили инвестициите си, написа Тръмп в социалните мрежи.

Президентът на САЩ, който се среща с южнокорейския президент Ли Дже Мьон и други регионални лидери по време на визитата си, също заяви, че Сеул е се е съгласил да закупи големи количества американска нефт и газ.

Тръмп и Ли финализираха детайлите по един сложен търговски договор на среща в Южна Корея в сряда. Ли е търсил и американско разрешение за Южна Корея да преработва ядреното гориво.

Тишина при ограниченията в областта на атомната енергия?

Сеул няма право на преработка без съгласието на САЩ според споразумение между двете държави. „Дадох им одобрение да строят ядрена подводница, вместо старомодните и много по-маловърхови дизелови подводници, които имат сега“, написа Тръмп в платформата си Truth Social в четвъртък.

Министерството на индустрията на Южна Корея заяви, че служителите му не са участвали в никакви подробни дискусии за строителството на подводниците във Филаделфия.

Докато Южна Корея има високотехнологична корабостроителна индустрия, Тръмп не уточни откъде ще дойде технологията за ядрено задвижване на подводницата, която в момента имат само няколко държави.

САЩ работят с Австралия и Великобритания по проект за придобиване на ядрени подводници от Австралия, включващ трансфер на технологии от САЩ. До момента САЩ са споделили тази технология само с Великобритания през 50-те години. Ли каза при срещата си с Тръмп в сряда, че

позволяването на Южна Корея да изгради няколко ядрени подводници, въоръжени с конвенционално оръжие, значително ще намали тежестта за американските военни.

Той също така поиска подкрепата на Тръмп за напредък по разрешаване на Южна Корея за преработка на изразходвано ядрено гориво или обогатяване на уран, което понастоящем не е разрешено според споразумението между двете страни, въпреки че Южна Корея притежава ядрени реактори за производство на електроенергия.

Междувременно американският президент каза, че е бил „твърде зает“, за да се срещне със севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун по време на обиколката си в Азия тази седмица. В същото време Тръмп изрази готовност да се върне в региона за среща с Ким

„Имах отлични отношения с Ким Чен-ун“, отбеляза президентът на САЩ на борда на своя самолет на заминаване от Южна Корея, където по-рано днес се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.

Тръмп се срещна за последно с Ким в демилитаризираната зона между двете Кореи през 2019 г. по време на първия си мандат като президент на САЩ, припомня АФП.

Одобрението за подводницата повдига въпроси

Предшествениците на Ли са искали Южна Корея да строи ядрени подводници, но САЩ са били против това десетилетия наред. Дарил Кимбал, изпълнителен директор на базираната във Вашингтон Arms Control Association, каза, че темата за придобиването на такива подводници от Южна Корея „повдига всякакви въпроси“.

„Както в случая с сделката AUKUS, (Южна Корея) вероятно търси ядрени задвижващи услуги, подходящи за подводници, включително гориво, от САЩ“, каза той.

Кимбал посочи, че такива подводници обикновено използват високообогатен уран и биха изисквали „много сложен нов режим от гаранции“ от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която има ключова роля в прилагането на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО).

„Технически и военно Южна Корея все още няма нужда да придобива технологии за извличане на плутоний за ядрени оръжия от изразходвано гориво или за обогатяване на уран, което също може да се използва за производство на ядрени оръжия”, каза той.

„Ако САЩ искат да предотвратят разпространението на ядрени оръжия по света, администрацията на Тръмп трябва да се противопоставя на такива предложения от съюзници също толкова силно, колкото и на достъпа на противници до тези двойни технологии“,

добави Кимбал.

Джени Таун, ръководител на 38 North – изследователска група, фокусирана върху Корея във Вашингтон, каза, че е неизбежно изискванията на Южна Корея за сътрудничество с САЩ по ядрени въпроси да нараснат, предвид последните обвинения за техническо сътрудничество с Русия, което подпомага ядрената Северна Корея в напредъка ѝ към придобиване на ядрени подводници.

Ким Донг-йуп, професор по корейски изследвания в Университета Кюннам, каза, че срещата Ли-Тръмп е формализирала „схема за обмен на гаранции за сигурност и икономически приноси“ за поддържане на разширеното възпиране и алианса в замяна на увеличените разходи на Южна Корея за отбрана, ядрени подводници и инвестиции от страна на САЩ.

„В крайна сметка тази среща между Южна Корея и САЩ може да се обобщи с една дума: комерсиализация на алианса и комодификация на мира“, каза той. „Проблемът е, че балансът на тази сделка е да се максимизират американските интереси, а не автономията на Корейския полуостров“.