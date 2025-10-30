Свят

Тръмп даде разрешение за ядрена подводница на Южна Корея, „твърде зает“ е за среща с Ким

Одобрението за подводницата, която ще се строи във Филаделфия, повдига въпроси

30 октомври 2025, 08:27
Тръмп даде разрешение за ядрена подводница на Южна Корея, „твърде зает“ е за среща с Ким
Президентът на САЩ Доналд Тръмп с колегата си от Южна Корея Ли Дже Мьон   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че е дал одобрение на Южна Корея да строи ядрена подводница – драматичен ход, който би направил Сеул част от малък клуб на държави, притежаващи такива съдове, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Подводницата ще бъде построена на корабостроителния завод във Филаделфия,

където южнокорейски фирми са увеличили инвестициите си, написа Тръмп в социалните мрежи.

Президентът на САЩ, който се среща с южнокорейския президент Ли Дже Мьон и други регионални лидери по време на визитата си, също заяви, че Сеул е се е съгласил да закупи големи количества американска нефт и газ.

Тръмп и Ли финализираха детайлите по един сложен търговски договор на среща в Южна Корея в сряда. Ли е търсил и американско разрешение за Южна Корея да преработва ядреното гориво.

  • Тишина при ограниченията в областта на атомната енергия?

Сеул няма право на преработка без съгласието на САЩ според споразумение между двете държави. „Дадох им одобрение да строят ядрена подводница, вместо старомодните и много по-маловърхови дизелови подводници, които имат сега“, написа Тръмп в платформата си Truth Social в четвъртък.

Министерството на индустрията на Южна Корея заяви, че служителите му не са участвали в никакви подробни дискусии за строителството на подводниците във Филаделфия.

Докато Южна Корея има високотехнологична корабостроителна индустрия, Тръмп не уточни откъде ще дойде технологията за ядрено задвижване на подводницата, която в момента имат само няколко държави.

САЩ работят с Австралия и Великобритания по проект за придобиване на ядрени подводници от Австралия, включващ трансфер на технологии от САЩ. До момента САЩ са споделили тази технология само с Великобритания през 50-те години. Ли каза при срещата си с Тръмп в сряда, че

позволяването на Южна Корея да изгради няколко ядрени подводници, въоръжени с конвенционално оръжие, значително ще намали тежестта за американските военни.

Той също така поиска подкрепата на Тръмп за напредък по разрешаване на Южна Корея за преработка на изразходвано ядрено гориво или обогатяване на уран, което понастоящем не е разрешено според споразумението между двете страни, въпреки че Южна Корея притежава ядрени реактори за производство на електроенергия.

Междувременно американският президент каза, че е бил „твърде зает“, за да се срещне със севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун по време на обиколката си в Азия тази седмица. В същото време Тръмп изрази готовност да се върне в региона за среща с Ким

„Имах отлични отношения с Ким Чен-ун“, отбеляза президентът на САЩ на борда на своя самолет на заминаване от Южна Корея, където по-рано днес се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.

Тръмп се срещна за последно с Ким в демилитаризираната зона между двете Кореи през 2019 г. по време на първия си мандат като президент на САЩ, припомня АФП.

  • Одобрението за подводницата повдига въпроси

Предшествениците на Ли са искали Южна Корея да строи ядрени подводници, но САЩ са били против това десетилетия наред. Дарил Кимбал, изпълнителен директор на базираната във Вашингтон Arms Control Association, каза, че темата за придобиването на такива подводници от Южна Корея „повдига всякакви въпроси“.

„Както в случая с сделката AUKUS, (Южна Корея) вероятно търси ядрени задвижващи услуги, подходящи за подводници, включително гориво, от САЩ“, каза той.

Кимбал посочи, че такива подводници обикновено използват високообогатен уран и биха изисквали „много сложен нов режим от гаранции“ от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която има ключова роля в прилагането на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО).

„Технически и военно Южна Корея все още няма нужда да придобива технологии за извличане на плутоний за ядрени оръжия от изразходвано гориво или за обогатяване на уран, което също може да се използва за производство на ядрени оръжия”, каза той.

„Ако САЩ искат да предотвратят разпространението на ядрени оръжия по света, администрацията на Тръмп трябва да се противопоставя на такива предложения от съюзници също толкова силно, колкото и на достъпа на противници до тези двойни технологии“,

добави Кимбал.

Джени Таун, ръководител на 38 North – изследователска група, фокусирана върху Корея във Вашингтон, каза, че е неизбежно изискванията на Южна Корея за сътрудничество с САЩ по ядрени въпроси да нараснат, предвид последните обвинения за техническо сътрудничество с Русия, което подпомага ядрената Северна Корея в напредъка ѝ към придобиване на ядрени подводници.

Ким Донг-йуп, професор по корейски изследвания в Университета Кюннам, каза, че срещата Ли-Тръмп е формализирала „схема за обмен на гаранции за сигурност и икономически приноси“ за поддържане на разширеното възпиране и алианса в замяна на увеличените разходи на Южна Корея за отбрана, ядрени подводници и инвестиции от страна на САЩ.

„В крайна сметка тази среща между Южна Корея и САЩ може да се обобщи с една дума: комерсиализация на алианса и комодификация на мира“, каза той. „Проблемът е, че балансът на тази сделка е да се максимизират американските интереси, а не автономията на Корейския полуостров“.

По темата

Доналд Тръмп Южна Корея ядрени подводници САЩ ядрено гориво неразпространение на ядреното оръжие алианс търговско споразумение отбрана Северна Корея
Последвайте ни
Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Каква е необходимата

Каква е необходимата "чиста" заплата за издръжка у нас

pariteni.bg
Subaru изкушава с цели два концепта на STI – EV и ДВГ за всеки вкус

Subaru изкушава с цели два концепта на STI – EV и ДВГ за всеки вкус

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 час
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 час

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Имен ден днес празнуват хората със светлите имена...</p>

Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Любопитно Преди 41 минути

Те живели през трети век в град Еге в област Киликия, на югоизточния бряг на Мала Азия

<p>Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко</p>

Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на "Капитан Андреево"

България Преди 55 минути

Те били открити при проверка на личен багаж на пътник в автобус, влизащ в страната от Турция

"Той е Торбалан": Серийният убиец със само една жертва

"Той е Торбалан": Серийният убиец със само една жертва

Свят Преди 1 час

Стефан Смерк направи шокиращо самопризнание три десетилетия след като извърши жестоко убийство

Премахването на нацистки татуировки: "Не знаеш дали се променят или крият"

Премахването на нацистки татуировки: "Не знаеш дали се променят или крият"

Свят Преди 2 часа

Някои организации помагат на хората да премахнат татуировките си, базирани на омраза, организирана престъпна дейност или трафикинг на хора

Роботът Neo иска да поеме домашните ни задължения

Роботът Neo иска да поеме домашните ни задължения

Технологии Преди 2 часа

Хуманоидът ще върши домакинската работа, но няма да ни вземе професията

Сирия призна независимостта на Косово

Сирия призна независимостта на Косово

Свят Преди 9 часа

Османи благодари на сирийския президент Ахмед ал-Шариа

<p>&quot;Ситуацията в Покровск е истински ад&quot;</p>

Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад

Свят Преди 11 часа

Руските войски са проникнали в града

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Свят Преди 11 часа

По предварителни оценки в Ямайка са засегнати над 1 милион души

Фед намали лихвените проценти в САЩ

Фед намали лихвените проценти в САЩ

Свят Преди 12 часа

Против решението се обяви председателят на Фед Стивън Миран

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Свят Преди 12 часа

Видеонаблюдението и анализа на ДНК бяха ключови за ареста

Майка изведе дете от България без съгласието на бащата

Майка изведе дете от България без съгласието на бащата

България Преди 12 часа

Въпреки подаден сигнал, жената не е била спряна на излизане от България

Конфискуваха кралски питон в София

Конфискуваха кралски питон в София

България Преди 13 часа

Влечугото било отглеждано в квартал “Враждебна”

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 13 часа

От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници

Синдикатите излизат на протест в петък

Синдикатите излизат на протест в петък

България Преди 13 часа

Причината е минималната работна заплата от 1 януари догодина

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

България Преди 14 часа

"Възраждане" събират подписи срещу обнародвания вчера закон за ДАНС

Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус

Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус

България Преди 14 часа

Експертът обясни защо е нужно ваксината срещу варицела да бъде част от имунизационния календар

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg
1

Над 1200 кг тежи тиквата-рекордьор на Гинес

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 30 октомври, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 30 октомври, четвъртък

Edna.bg

Ексклузивно за DIEMA SPORT Фабиан Хюрцелер: Най-младият мениджър във ВЛ за своята философия

Gong.bg

Иванков - вратарят голмайстор празнува юбилей

Gong.bg

Скок на COVID случаите у нас, има висок интерес към ваксинацията

Nova.bg

„Тренд“: Всеки трети българин вярва в живота след смъртта, а 2/3 – в кармата

Nova.bg