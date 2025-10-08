Свят

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд

Премиерът на Италия уточни, че освен нея, сигналът касае и министърът на отбраната Гуидо Крозето, както и на външните работи Антонио Таяни

8 октомври 2025, 08:11
Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона
Какво могат

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?
Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"
Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел
Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност
Как сривът на Макрон разклаща Европа

Как сривът на Макрон разклаща Европа

П ремиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че за нея и за двама нейни министри е бил подаден сигнал в Международния наказателен съд за предполагаемо съучастничество в "геноцид" във връзка с израелската офанзива в Газа, предадоха Ройтерс и АНСА, цитирайки италианската държавна телевизия "РАИ Уно".

Мелони уточни, че освен нея, сигналът касае и министърът на отбраната Гуидо Крозето, както и министърът на външните работи Антонио Таяни.

Мелони добави, че мисли, че сигнал е бил подаден и за Роберто Чинголани, ръководител на италианския отбранителен консорциум „Леонардо“.

Италиански опозиционни партии критикуват правителството на Мелони, че не спира оръжейните доставки за  Израел и казват, че по този начин тя става съучастник на „геноцида“ в Газа. Те упрекват Мелони и, че не предприема действия за признаване на Държавата Палестина сега, както направиха други западни страни. Опозиционни партии казаха, че ще сезират съответните международни инстанции по тези въпроси.

Междувременно Мелони предложи в парламента да се внесе и гласува резолюция за признаване на палестинска държава при две условия - ако бъдат освободени заложниците, държани от "Хамас" в Газа и ако "Хамас" не бъде допуснат до властта в евентуалната бъдеща палестинска държава.

Тя одобри и плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

По повод на подадения сигнал срещу нея и нейните министри, Мелони заяви, че смята, че подобен друг случай не съществува в света и в историята, предаде АНСА.

В програмата  по "РАИ Уно" италианският премиер говори и за пропалестинските протести в Италия. Тя каза, че уважава демонстрациите и че самата тя е организирала демонстрации в миналото.

Мелони припомни, че на пропалестински протест от последните дни е имало транспарант, който възхвалявал терора от 7 октомври 2023 г., когато „Хамас“ нападна Южен Израел и изби там 1200 души.  Мелони допълни, че когато се допуска на демонстрация подобна възхвала да стои начело, то тезата на организаторите на демонстрацията, че в нея са проникнали хора, за да всяват смут, е доста опростена.

Мелони обаче добави, че принципно изпитва голямо уважение към хората, които са излезли на улицата, за да защитават кауза, която им е присърце.

По време на демонстрациите, организирани от леви парти и от синдикати, се стигна до насилие на някои места. Организаторите тогава казаха, че насилието се дължи на лица, проникнали насред мирните демонстранти.

Мелони изтъкна по време на телевизионната програма и победата на обединената десница на регионални избори в две италиански области – Марке и Калабрия.

В същото интервю Мелони заяви и, че вярва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да стигне до извода, че Русия не е заинтересувана от мир в Украйна.

Мелони също така отхвърли спекулациите на бившия премиер Матео Ренци, лидер на центристката партия „Италия Вива“, че тя има амбициите да стане президент на Италия, когато мандатът на досегашния държавен глава Серджо Матарела изтече през 2019 г.

"Проблемът с онези, които са прекарали целия си живот в чудене какъв ли пост могат да заемат, е, че те си мислят, че всеки е като тях. Аз мисля различно, аз съм премиер и мога да ви уверя, че това ми е достатъчно“, каза Мелони.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Мелони геноцид МНС
Последвайте ни
Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Какво могат

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?

След пороите в Лозенец и Ахтопол: Какви са щетите (ВИДЕО)

След пороите в Лозенец и Ахтопол: Какви са щетите (ВИДЕО)

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 21 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 22 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 19 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&bdquo;Деца бяха напълно <span style="color:#ff0000;">разкъсани</span>&ldquo;: Хунтата бомбардира протест в Мианмар, има поне 24 жертви</p>

„Деца бяха напълно разкъсани“: Хунтата бомбардира протест в Мианмар, има поне 24 жертви

Свят Преди 3 минути

Хиляди са загинали и милиони са били разселени от 2021 г. насам, когато армията завзе властта в страната

.

Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

България Преди 17 минути

Медиците призовават дългогодишния управител да остане на позицията си

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Пари Преди 37 минути

Глобална икономическа несигурност, търговската война на Доналд Тръмп и геополитически кризи повлияха на скока на златото

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

България Преди 40 минути

Обходният маршрут за Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра

Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти

Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти

Свят Преди 42 минути

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Любопитно Преди 47 минути

Животът на пазача на фар не случайно е вдъхновил няколко страшни филма

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Свят Преди 57 минути

Районът около Еверест остава временно затворен

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Любопитно Преди 1 час

Макар повечето хора да си представят дълбините на океана като тъмно и безжизнено място, там всъщност се крият "изгубени подводни градове"

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Пари Преди 2 часа

Те трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, за да не се въвеждат потребителите в заблуждение

<p>Четири пъти спират движението по &bdquo;Тракия&ldquo; в Софийска област днес</p>

Внимание, шофьори! Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област днес

България Преди 2 часа

В 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа трафикът към столицата ще бъде преустановяван за около половин час

Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС

Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС

България Преди 2 часа

Сред промените са също забраната на мобилни телефони и по-строгите наказания за учениците

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Свят Преди 3 часа

Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик

<p>Допълнителните 15 минути сън могат да удължат живота ви с години</p>

Проучване: Допълнителните 15 минути сън могат да удължат живота ви с години

Любопитно Преди 3 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Свят Преди 3 часа

Адвокатът му твърди, че Чансли е загубил 9 килограма в затвора

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Технологии Преди 3 часа

Законите на физиката не правят изключения

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Сапунджиева отново заслужи мястото си във Войната на племената

Всичко от днес

От мрежата

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Какво става с тялото ти, ако ядеш само веднъж на ден

Edna.bg

Свидетел на злополучното рали във Варна: Маршалите не реагираха адекватно

Gong.bg

Съпругата на Неделев: Искат да го очернят с платени статии и злословене зад гърба

Gong.bg

Закъсали автомобили в Русе заради проливните дъждове

Nova.bg

Какви са щетите след пороите в Лозенец и Ахтопол

Nova.bg