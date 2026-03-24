Свят

За първи път, посред бял ден, Русия ударя Украйна със стотици дронове

Ударите са засегнали градове в цялата страна, включително историческия център на Лвов

24 март 2026, 18:28
Източник: EPA/БГНЕС

Р усия изстреля над 400 дрона срещу Украйна в рамките на една от най-мащабните дневни въздушни атаки от началото на войната, съобщиха украинските военновъздушни сили. Ударите са засегнали градове в цялата страна, включително историческия център на Лвов.

„Вече са изстреляни над 400 дрона“ от сутринта, заяви говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат пред АФП.

За сравнение снощи Русия атакува Украйна с 392 дрона и десетки ракети, като загинаха петима души.

„В такъв мащаб това е практически първият случай. Не си спомням да е имало подобни дневни удари с толкова голям брой дронове“, добави Игнат, докато местните власти съобщават, че атаката продължава.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

