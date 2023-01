Над 10 страни въвеждат COVID мерки за пътниците, пристигащи от Китай

Н ад десет страни, както и остров Тайван, решиха да наложат нови COVID мерки за пътниците, пристигащи от Китай – страна, регистрираща скок в случаите на COVID-19, откакто властите решиха да смекчат строгата си здравна политика.

Пътуванията от Китай и до Китай може да се увеличат, след като Пекин обяви, че от неделя премахва задължителната карантина при влизане на китайска територия – последната следа от стратегията за "нулев COVID".

