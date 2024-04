Зеленски за атаките срещу ключови области в Украйна: За нас това е най-голямото изпитание днес

В сичко, от което се нуждае Украйна, е нужно и на европейската сигурност, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски пред представители на медиите в рамките на срещата на върха на Инициативата "Три морета" в литовската столица Вилнюс.

"Първо, искам да благодаря много за поканата. С целия ми екип сме изключително щастливи, че сме тук. Бих искал да благодаря на литовския народ за голямата подкрепа. Вие сте с нас от първите дни на пълномащабната руска война, във всичко това – това изпитание, тази трагедия. Обсъждаме с нашите партньори всичко, от което Украйна има нужда, но то е нужно и за европейската сигурност. Задача номер едно, разбира се, си остава противовъздушната отбрана", каза украинският президент.

Зеленски спомена и атаките срещу Харковска, Одеска и Запорожка област през миналата нощ. "За нас това е най-голямото изпитание днес", заяви украинският държавен глава.

Във Вилнюс днес се провежда деветото издание на форума на Инициативата "Три морета". Тя е политически проект на 13 държави от ЕС, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море, сред които и България. Участват още Литва, Латвия, Естония, Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Австрия, Хърватия, Словения, Румъния и Гърция. Асоциирани членове са Украйна и Молдова.

Домакинът на форума тази година – литовският президент Гинтарас Науседа, постави акцента на днешната среща на върха върху Украйна.

Зеленски съобщи в Телеграм, че се е срещнал днес във Вилнюс в рамките на форума "Три морета" с чешкия си колега Петър Павел, предаде Укринформ.

"Разговарях за ситуацията на бойното поле, руските атаки срещу енергийната ни инфраструктура и нуждите на държавата ни от доставка на енергийно оборудване. Обсъдихме подкрепата за Украйна в областта на отбраната и засилването на сътрудничеството в отбранителната промишленост, интеграцията ни в ЕС и НАТО и подписването на двустранно споразумение за сигурност", написа украинският президент.

Украинският президент Володимир Зеленски и литовският му колега Гитанас Науседа обсъдили конкретни стъпки за засилване на политическото сътрудничество на ниво Европейски съюз и НАТО.

Държавният глава съобщи за това в Телеграм, предаде Укринформ.

"Вилнюс, среща с литовския президент Гитанас Науседа преди участието ни в срещата на върха "Три морета". Основната тема е общата ни сила", написа Зеленски.

Той също така информирал Науседа за последиците от нощните руски удари и за спешната нужда на Украйна от противовъздушна отбрана. Обсъдени бяха също така ситуацията на бойното поле и приоритетите в областта на въоръженията.

"Благодарен съм за готовността да ни се помогне и да се увеличи възможностите за доставка и производство на оръжия и боеприпаси за защита на общата ни сигурност", заяви Зеленски.

Според пресслужбата на Зеленски украинският лидер подробно е разказал на колегата си от какво точно се нуждае Украйна, за да защити градовете и да помогне на армията. Той е подчертал, че противовъздушната отбрана е въпрос номер едно.

In Vilnius, I met with Prime Minister @KMitsotakis to express my gratitude to Greece and its people for their consistent support for Ukraine.



We discussed the implementation of our agreements reached during his visit to Odesa.



I am grateful to Prime Minister Mitsotakis for his… pic.twitter.com/zxOfjuiMtt