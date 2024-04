Върховната рада на Украйна с реформа на правилата за мобилизация

У краинската Върховна рада прие днес на второ четене закон, който реформира правилата на мобилизацията така, че да позволят на Украйна да призове във въоръжените си сили допълнителни войници, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че законът е особено важен за Украйна на фона на навлязлата в третата си година война с Русия.

Законът е приет след месеци забавяне и предложени хиляди изменения в първоначалната му версия, посочва Асошиейтед прес.

Очаква се законът да бъде утвърден от президента Володимир Зеленски. Окончателният текст все още не е публикуван на страницата в интернет на Радата.

Приемането на закона изпраща „послание до партньорите ни, че сме готови да си върнем територията и че се нуждаем от оръжие“, каза депутатът Олександър Федиенко.

