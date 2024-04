ФСС: Британски специални сили помагат на Украйна при военните действия срещу Русия

Ф едерална служба за сигурност (ФСС) на Русия твърди, че подразделението за специални операции (Special Boat Service, SBS) към британските военноморски сили действат на територията на Украйна и помагат на украинските войски при военните действия срещу руската армия, предаде Ройтерс.

Войната в Украйна причини най-острата криза в отношенията между Москва и Запада от Кубинската криза през 1962 г. Руският президент Владимир Путин е заявявал, че военнослужещи на НАТО вече присъстват в Украйна. Съединените щати и ключови европейски съюзници са заявявали, че нямат планове да изпращат сухопътни войски в Украйна.

ФСС, наследник на съветското КГБ, съобщи, че е предотвратила план на британските специални сили за десант на украински саботьори на пясъчната ивица Тендра в Черно море. ФСС съобщи, че е взела в плен висш украински командос, като обяви името и рождената му дата.

🇬🇧🇩🇪🇷🇺🇺🇦 #NATO is at direct war with #Russia:



British soldiers are “on the ground” in #Ukraine helping Kyiv’s forces fire long-range Storm Shadow missiles, according to a leak in #Russian media of a top-secret call involving #German air force officers.#UkraineWar #Ukraina pic.twitter.com/VWYX5EdPSw