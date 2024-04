"Това е едно от най-тежките престъпления": Рюте осъди отвличането на украински деца от Русия

О твличането на украински деца от Русия е едно от най-лошите военни престъпления, които можем да си представим. Това заяви нидерландският премиер в оставка Марк Рюте днес при връчването на награда на хуманитарната организация "Спасете Украйна", която се ангажира със спасяването на отвлечени украинци. Рюте смята, че всеки може да черпи надежда от тези актове на съпротива, големи и малки. Това предаде Националната информационна агенция на Нидерландия АНП.

Since Russia’s brutal invasion, thousands of Ukrainian children have been abducted and taken to Russia, or to areas occupied by Russia. In this dark reality, the charitable organisation ‘Save Ukraine’ is a candle defying the darkness.



