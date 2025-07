Politico: За да спасим световната икономика, САЩ трябва да бъдат изключени от СТО

С наближаването на 9 юли, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплашва да наложи мита с невиждани размери, включително 50-процентни мита върху почти всички стоки от Европейския съюз, световната икономика е на ръба на пропастта, посочва Кристен Хоупуел за Politico .

(Във видеото: Тръмп заплаши да извади САЩ от Световната търговска организация)

Кристен Хоупуел е професор и канадски изследователски ръководител по глобална политика в Университета на Британска Колумбия. Тя е автор на книгите "Сблъсък на сили" и "Разбиването на СТО".

Миналата седмица ЕС заговори за създаването на алтернатива на Световната търговска организация (СТО) чрез сътрудничество с държави със сходни възгледи, с цел запазване на върховенството на правото в международната търговия. Но има по-добро решение: СТО да бъде запазена, но САЩ да бъдат изключени.

След преизбирането си Тръмп фактически започна мащабна атака срещу глобалната търговска система, тероризирайки страните по света с безкрайни митнически налози и заплахи. Американският лидер дори не се преструва, че спазва правилата на СТО.

Още повече, неговите мита застрашават да върнат света в 30-те години на XX век, когато разпространението на протекционизма и политиките от типа "обедни съседа си", подхранени от Закона Смуут-Хоули за митата, задълбочиха Голямата депресия.

Какво искат хората и какво им дава капитализмът

При тези обстоятелства допускането на САЩ да останат член на СТО обезсмисля съществуването на организацията и нейните принципи. Държавите, които са ангажирани с поддържането на международен ред, основан на правила, трябва да отвърнат на удара и да защитят системата, като накажат този открито демонстриран отказ от спазване на правилата на СТО.

Международният правов ред, уреждащ търговията, може да се запази само ако съществуват санкции за неспазване на нормите. Но като блокира Апелативния орган на СТО, САЩ направиха прилагането на глобалните търговски правила невъзможно. Сега всяка страна, загубила спор в СТО, може да го блокира просто като подаде жалба до неработещия апелативен орган. Използвайки този механизъм в поредица от спорове, оспорващи негови незаконни търговски практики, Вашингтон успя безнаказано да нарушава правилата

Освен сериозните щети, нанесени от политиките на Тръмп, по-голямата опасност е разпространението на това поведение, което би довело до крах на световната търговия. Ако това демонстративно пренебрегване на правилата остане без последствия, защо другите държави да ги спазват?

Днес САЩ отговарят за едва една десета от световната търговия. Глобалната търговска система може да оцелее и без тях, но само ако останалата част от света продължи да спазва правилата. Системата няма да издържи, ако други страни започнат да имитират подхода на Тръмп, митнически тарифи и протекционистки мерки. Този риск от "заразяване" представлява сериозна заплаха за глобалната икономическа сигурност.

