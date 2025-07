Ще направи ли Тръмп Европа отново велика?

Т ръмп плаши инвеститорите. САЩ губят привлекателността си, а това създава нови шансове за Европа и Германия, съобщи Deutsche Welle.

Но дали те ще бъдат използвани?

Времето изтича: 9 юли е крайният срок за постигане на търговско споразумение между САЩ и ЕС. Засега въобще не е ясно дали митата, наложени от Вашингтон, ще останат високи за дълго време, нито пък е известно какви ответни мерки може да предприеме ЕС. Чуждестранните инвеститори обаче вече гледат на американската икономика с повече скептицизъм и същевременно проявяват повече интерес към Европа и най-вече Германия.

Откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност, щатският долар загуби десет процента от стойността си спрямо еврото. Американската валута поевтиня и спрямо британския паунд и швейцарския франк.

МВФ и Бундесбанк критикуват САЩ

Международният валутен фонд (МВФ) разкритикува възможността дългът на САЩ да излезе извън контрол. А на финансовата среща на върха на Г-7 в Канада президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел предупреди за нови сътресения на финансовите пазари, ако търговският спор със САЩ не бъде разрешен. "В определени дни имах чувството, че не сме далеч от срив на финансовите пазари", заяви тогава Нагел.

