Мощни експлозии разтърсиха Киев след нова руска ракетна атака

М ощни експлозии разтърсиха няколко квартала на украинската столица Киев в нощта срещу неделя, ден след смъртоносните украински атаки с дронове срещу руски логистични центрове, предаде "Франс прес".

Мощни експлозии разтърсиха Киев, има пострадали

По данни на украинските власти най-малко пет района на града са били засегнати. Малко преди атаката украинските военновъздушни сили предупредиха в „Телеграм“, че към Киев се насочват балистични ракети.

Кметът Виталий Кличко съобщи, че в Деснянски район са се запалили автомобили, а в близост до търговски център се издига гъст дим. В централния Шевченковски район падащи отломки са предизвикали пожар в жилищен блок.

Нощ на ужасите в Украйна: Русия атакува Киев с балистични ракети

Пожари са избухнали още в Соломянски и Святошински район, където са засегнати жилищна сграда, къща и супермаркет, допълни Кличко.

Военната администрация на Киев съобщи още, че в Шевченковски район е ударена жилищна сграда, а в Днепровски район горят търговски и развлекателен център, както и няколко превозни средства.

Мощни експлозии разтърсиха Киев, сред ранените има и дете

По последни данни при руските ракетни удари е загинал най-малко един човек, а деветима са ранени.

Кореспондент на АФП в Киев съобщава, че взривовете са се чували дори в бомбоубежищата.

От юни насам украинската столица е подложена на редовни руски атаки с балистични ракети, които са значително по-трудни за прехващане от украинската противовъздушна отбрана.

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Новата атака идва само ден след украинските удари с дронове по два логистични центъра в Русия. Според руските власти при тях са загинали най-малко осем души.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че поразените обекти в Московска и Тамбовска област са били използвани за доставка на санкционирани компоненти за производството на дронове и навигационно оборудване.

Двама ранени при руска атака с дронове срещу Киев

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че Московска област също е била атакувана през нощта с над 370 дрона. По думите му повечето от тях са били прехванати от руската противовъздушна отбрана.

Миналата седмица, в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите „Пейтриът“, които се използват за противодействие на балистични ракети.