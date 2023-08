Вързани с въже миг преди трагедията: Трима планинари загинаха по време на преход

Група планинари загинаха трагично по време на преход в скалистият хребет на Аонах Егач, Шотландия. За това това съобщи говорителят на полицията в Шотландия.

"Бяхме уведомени, че група от трима планинари не са е върнала от билото на Аонах Егач. Сигналът е подаден малко след 21,05 ч. в събота, 5 август", посочват от полицията. От там уточняват, че е извършено издирване, в следствие на което са открити телата на трима души - двама мъже и една жена.

В операцията по издирването са участвали брегова охрана и екипи на планинска спасителна служба, както и хеликоптер за издирване, съобщи Mirror.

