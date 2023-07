„Жена на 800 милиона години”: Реалност или фантазия е Тисулската принцеса

П ри копаенето на въглища са открити много мистериозни артефакти, но никой от тях не може да се сравни със сензационната находка, направена през 1969 г. в района на Кемерово, Русия. Там измежду въглищните пластове бил изваден саркофаг пълен с течност, в който лежала млада жена със славянски черти и фантастична красота... И според някои това съвсем не е мит, а самата истина.

Във връзка с това откритие тук са поместени няколко статии от различни медии, в които се формулират различни мнения и хипотези относно автентичността на случилото се.

Саркофагът с тялото на жената е открит от миньори, които по-късно загинали при различни обстоятелства. Случаят веднага бил класифициран като секретен и тялото било пренесено на неизвестно място. Цялата история се основава на разкази на очевидци, различни статии във вестници и някои тайни разследвания опитали се да разкрият самоличността на „принцесата“ и нейното ДНК - съвременната ДНК на руския човек.

Tisul princess



An unusual and shocking find was discovered by mine workers in the village of Rzhavchik in Russia. At a depth of 70 meters, workers stumbled on a huge stone box length of 2.5 meters. Soon, everyone realized that it was a coffin.



