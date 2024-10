Външните министри от ЕС наложиха санкции на Иран

В ъншните министри на ЕС приеха санкции срещу Иран заради доставката на балистични ракети за Русия за използване в Украйна, потвърдиха днес дипломати пред ДПА.

Приетите на среща в Люксембург санкции на ЕС са насочени срещу компании и физически лица, участващи в иранската програма за балистични ракети и доставката на тези и други оръжия за Русия.

Европейският съюз вече няколко пъти предупреди Иран да не предоставя балистични ракети на Москва и разглежда тази стъпка като нарушаване на ново табу.

Иран категорично отрича да е доставял оръжия на Русия. Според Техеран той има стратегическо сътрудничество с Москва, въпреки че то не е свързано с войната в Украйна. Техеран твърди, че предоставянето на военна помощ на воюващите страни е нехуманно.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел призова за осигуряване на допълнителна помощ за Украйна и за незабавно прекратяване на огъня в Близкия изток, преди началото срещата.

Иран: Ще подкрепим Ливан с цялата си сила

В Украйна и в Близкия изток обстановката се влошава, обобщи той пред журналисти. По неговите думи украинската страна се нуждае от допълнителни средства за противовъздушна отбрана. Върховният представител изрази надежда министрите да постигнат споразумение за отпускане на нови суми от бюджета за военна помощ за силите на Киев. Борел посочи, че износът на украинско зърно през Черно море отново е затруднен заради руския обстрел по някои от търговските кораби. Надявам се да вземем решения за увеличение на помощта, каза той.

Иран забранява пейджърите и уоки-токитата по време на полети

Отново призоваваме за незабавно прекратяване на огъня в целия регион, посочи Борел по повод обстановката в Близкия изток. Той заяви, че обстрелът на служители на ООН на място е неприемлив. Борел настоя да престанат обвиненията срещу генералния секретар на ООН Антониу Гутериш от израелска страна и отбеляза, че решенията къде да има мисия на световната организация се взимат от Съвета за сигурност на ООН. Престанете да обвинявате Гутериш, призова Борел.

Той уточни, че европейските министри ще обсъдят предложение за въвеждане на санкции, включително срещу двама израелски министри.

#UPDATE The European Union's foreign policy chief Josep Borrell Monday denounced as "completely unacceptable" a series of Israeli attacks that have injured United Nations peacekeepers in southern Lebanon.



"The 27 (EU) members agreed on asking (the) Israelis to stop attacking… pic.twitter.com/EVEQbmAkpM