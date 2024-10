Иран: Ще подкрепим Ливан с цялата си сила

П редседателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф заяви, че страната му винаги ще подкрепя Ливан с „цялата си сила", предаде агенция Синхуа.

"Иран винаги ще подкрепя с цялата си сила решенията, взети от ливанското правителство, народа и Ислямската съпротива", заяви той на пресконференция след срещата си в Бейрут с ливанския си колега Набих Бери.

