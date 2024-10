Иран забранява пейджърите и уоки-токитата по време на полети

И ранската служба по гражданско въздухоплаване на практика забранява внасянето на пейджъри и уоки-токи устройства на борда на самолетите, изпълняващи граждански полети, предаде днес иранската новинарска агенция ИСНА, цитирана от Франс прес.

ИСНА съобщи това, след като в средата на миналия месец в Ливан имаше вълна от експлозии на пейджъри, отговорността за които бе приписана на Израел.

Iran reportedly bans pagers and walkie-talkies on flights following Israel’s deadly sabotage attack in Lebanon, which resulted in dozens of deaths and thousands of injuries 🔗 https://t.co/3u0ZXr4csI pic.twitter.com/zmiphOMkAv

"Забранява се внасянето на каквито и да било комуникационни апарати, с изключение на телефони", предаде ИСНА, като цитира говорителя на службата за гражданска авиация Джафар Язерло.

На 17 септември, при едновременните експлозии на пейджъри, използвани от ливанското шиитско движение "Хизбула", което разполага с подкрепата на Иран, в Ливан загинаха десетки хора и хиляди бяха ранени.

Iran has banned pagers and walkie-talkies on all flights, local media reported Saturday, weeks after deadly sabotage attacks in Lebanon which were blamed on Israel.



Read more: https://t.co/qms5MVsEO7#Iran pic.twitter.com/GQTWOFOLJm