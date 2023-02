Люксембург: ЕС ще санкционира ирански съдии, издавали смъртни присъди на протестиращи

Е вропейският съюз ще санкционира десетки ирански граждани, включително съдии, за ролята им в издаването на смъртни присъди на протестиращи, съобщи люксембургският външен министър Жан Аселборн, цитиран от Ройтерс.

