Вторични трусове в Хърватия, разказ от първо лице

В торичните трусове от вторник следобед продължават. До момента са регистрирани над 16. Те са с магнитуд над 3 по Рихтер. Само минути преди разговора ни беше усетен трус с магнитуд 4,9.

Това заяви в предаването "Здравей, България" по NOVA посланикът на страната ни в Хърватия Генка Георгиева.

По думите й нощта е преминала спокойно – електричеството и комуникациите вече са възстановени.

Тя заяви, че с български гражданин, живеещ в Сисак, е установен и е добре. Сънародникът ни е отказал да се евакуира и остава там.

"Домът му не е пострадал от труса", посочи българският посланик.

По време на земетресението във вторник посланикът ни е била на работа в кабинета си в българското посолство.

"Усещането да видиш как бюрото ти, заедно с компютъра се движи, е особено", сподели тя. В посолството по това време тъкмо е приключвал консулския прием – заради издаването на документи за граждани, пътуващи транзитно през Хърватия, а някои от тях са с изтекли документи.

Най-големият проблем след труса от понеделник е била връзката с българските граждани, живеещи в страната, тъй като комуникациите са се сринали. Посолството ни работи в режим на дежурства и няма проблем да се окаже помощ при нужда на наши съграждани.

Броят на загиналите от силното земетресение, което разтърси Хърватия във вторник, достигна седем души, съобщи ТАСС, позовавайки се на държавната агенция Хина.

Тялото на мъж, който е работил като органист в църква в селище близо до Сисак, е било открито под останките от сграда. В момента се извършват дейности по отстраняване на последиците от земетресението.

Трус с магнитуд 6,3 бе регистриран във вторник в Хърватия. Епицентърът бе на 46 км югоизточно от Загреб. Дълбочината на огнището е била 5 км.

По-рано беше съобщено за шест жертви на бедствието в град Петриня и в съседни градчета в областта.

#CroatiaEarthquake At least 7 dead as Croatia is hit with a 7.4 magnitude earthquake. The quake struck about 30 miles southeast of the capital Zagreb.



Disaster management teams and the military are assisting people and searching for survivors. pic.twitter.com/xmHnbltkv8