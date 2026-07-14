Полша прехвана руски самолет над Балтийско море

П олски изтребители прихванаха руски разузнавателен самолет в международни води над Балтийско море, съобщи министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

„Това е първият руски опит от дълго време насам да се приближи до нашата морска граница с цел да проучи нашите системи за противовъздушна отбрана“, заяви той.

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

Това прехващане показва, че Русия „постоянно води хибридна война, извършва разузнавателни операции и е враждебно настроена към всички страни от Северноатлантическия алианс“, добави Косиняк-Камиш.

Инцидентът се е случил на около 30 километра от Устка, курортен град на полското крайбрежие на Балтийско море, предаде АФП.

„Два полски изтребителя установиха контакт с руски разузнавателен самолет Ил-20 и му подадоха сигнал да напусне района. След това самолетът се е насочил към Русия“, посочи министърът.

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет

Полша, държава членка на НАТО и ЕС, често обвинява Русия в „хибридни заплахи“ след мащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.