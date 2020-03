Силно земетресение в Хърватия, има ранени

С илно земетресение беше регистрирано тази сутрин в Хърватия. Трусът причини значителни материални щети и предизвика паника сред жителите на столицата Загреб, предаде БТА.

Властите заявиха, че има ранени, но не дадоха повече подробности, пишат от Euronews.

Появиха се информации за загинало 15-годишно момче, но после бяха опровергани. Детето е реанимирано, но остава в критично състояние, предаде БГНЕС.

Според Геофизичният институт на САЩ земетресението е било с магнитуд 5,4, а според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център - 5,3 и е бил последван от вторичен трус със сила 5,1.

Първият трус е регистриран малко след 6,20 ч. местно време, а вторият - в 7 ч. Епицентърът на земетресението е бил на 7 км. северно от Загреб, а огнището - на дълбочина 10 км, посочва Ройтерс.

Изплашени, много жители на столицата са излезли по улиците. Очевидци, цитирани от Асошиейтед прес, съобщават за напукани стени и повредени покриви. В старите квартали на града са паднали части от фасади. Улиците в центъра са посипани с отломки.

