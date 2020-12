Силно земетресение в Хърватия

З еметресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер е регистрирано в Хърватия.

Епицентърът е на 49 км от Загреб и на 13 км от Сисак, съобщават от Европейския сеизмологичен център.

