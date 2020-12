Ново силно земетресение в Хърватия, разрушения и загинали

З еметресение с магнитуд 6,3 по Рихтер разтърси Хърватия. Първият трус е последван от вторични, като два са били със сила над 4-а степен.

Епицентърът е на 46 км югоизточно от Загреб, в района на Петрине. Земетресението е с дълбочина 10 км. Трусът е продължил около половин минута и е усетен в Риека, Вуковар, Сплит, Загреб. Земетресението е било усетено и в столиците на Сърбия - Белград, и на Босна - Сараево.

Хърватската национална телевизия ХРТ съобщи, че центърът на Петрине е неузнаваем. Хората са избягали в парка, някои са скачали от покривите. Според ХРТ трусът е съборил покрива на болницата в Сисак над отделението за вътрешни болести. Екипът на телевизията едва се е спасил на входа на градския съвет, който също се е срутил.

"Ютарни лист" съобщава, че е загинало дете. Това бе потвърдена от кмета на град Петрине Даринко Думбович. На майката на загиналото дете в момента се оказва медицинска помощ.

В града има много срутени сгради, чуват се викове, има ранени и загинали, пише информационният сайт Индекс.

"Страшно е, има мъртви, има ранени. Видяхме едно дете как загина на площада. Центърът на Петрине е унищожен. Седем наши инженери бяха затрупани под една сграда, но успяхме да ги измъкнем. Това е катастрофа, пращайте помощ, каквато имате", каза един от инженерите, изпратени да оценяват щетите от вчерашното земетресение с магнитуд 5 в същия регион.

Земетресението е било усетено силно в Загреб, жителите са в шок, а на улиците има задръствания от хора и коли. Според още непотвърдени данни персоналът и пациентите на детска болница в столицата са били евакуирани.

Пострадала е и сградата на хърватското правителство, откъдето са били евакуирани всички присъстващи, заедно с премиера Андрей Пленкович, предаде Танюг. Трусът е бил силно почувстван в сградата, а от фасадата е паднала мазилка. Пострадали са и наскоро реставрираните стенописи в зала "Бан Йелачич".

В. "Вечерни лист" съобщи, че тяхна журналистка е вземала интервю от премиера Пленкович, когато е станало земетресението. Веднага след труса той е заминал за Петриня в района на епицентъра на труса.

Хърватският червен кръст публикува в Туитър видео, на което се виждат разрушения в Петрине.



Словенската АЕЦ Кръшко е спряна като превантивна мярка след земетресението, предаде АФП, като се позовава на говорителка на централата.

Според словенската агенция СТА става дума за "нормална процедура при случаи на силни земетресения".

В понеделник централната част на Хърватия беше разлюляна от земетресение от 5-а степен, което причини материални щети. Епицентърът на труса днес е на около 15 км от епицентъра на вчерашното земетресение

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP