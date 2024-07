„Всичко започна с лошо главоболие“: Джейми Фокс с разкритие за медицинския си проблем

Д жейми Фокс предостави за първи път подробности за медицинския си проблем, заради който бе в болница миналата година. Досега не е разкривана официална причина за инцидента, въпреки че наскоро носителят на "Оскар" се появи във видео, в което казва, че всичко в спешното му състояние е започнало с "лошо главоболие" през април 2023 г.

Фокс каза, че в крайна сметка лекарите му казали, че "нещо се случва там горе", посочвайки главата му. Но добави: "Няма да го кажа пред камерата".

Jamie Foxx Says Medical Emergency Started With a 'Bad Headache' and Then 'I Was Gone for 20 Days. I Don't Remember Anything' https://t.co/WAhU31G21B

Дъщерята на Фокс, Корин, съобщи за хоспитализацията на Джейми в Instagram в публикация от 12 април 2023 г. Тогава тя написа: "Искаме да споделим, че баща ми Джейми Фокс преживя медицинско усложнение вчера. За щастие благодарение на бързите действия и страхотните грижи той вече е на път да се възстанови. Знаем колко е обичан и оценяваме молитвите ви. Семейството моли за уединение през този период".

По време на хоспитализацията си Фокс беше в Атланта и снимаше екшън комедията на Netflix "Отново в действие" заедно с Камерън Диас. Продукцията на филма, който ще се излъчва по-късно тази година, продължаваше по време на хоспитализацията на Фокс.

Макар че никога не е разкривал конкретни подробности за спешния случай, миналото лято Фокс се включи в социалните мрежи, за да каже на феновете си: "Преминах през нещо, което мислех, че никога, никога няма да преживея", и добави: "Знам, че много хора чакаха или искаха да чуят новини, но ако трябва да бъда честен с вас, просто не исках да ме виждате в този вид. Искам да ме видите как се смея, как се забавлявам, как се веселя, как се шегувам, как правя филм, телевизионно шоу. Не исках да ме виждате с тръби, които излизат от мен, и да се опитвате да разберете дали ще успея да се справя".

Jamie Foxx was spotted in downtown Phoenix, where he told a small group of people that on April 11th, 2023, he had a bad headache, asked a friend for an Advil, and then woke up 20 days later with no memory of what happened. pic.twitter.com/wIhuvN9hCC