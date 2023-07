"Преминах през ада...": Джейми Фокс успокои феновете за състоянието си

А мериканският актьор Джейми Фокс обяви във видеоклип, качен в профила му в Instagram, че се възстановява от медицински проблем, но без да се уточнява какъв е той, предаде Асошиейтед прес.

"Преминах през ада..., пътят на възстановяването също има дупки, но се завръщам", каза носителят на награда "Оскар", който изглежда слаб в кадрите с продължителност от 3 минути и 15 секунди. "В състояние съм да работя".

55-годишният Фокс беше настанен в болница през април заради състояние, което дъщеря му Корин тогава описа като "медицинско усложнение". Самият актьор не разкри какво е наложило хоспитализация в първите си публични коментари, след като постъпи за лечение.

"Просто не исках да ме виждате в този вид ... Не исках да ме виждате с тръбички, които излизат от мен, и да се опитвам да разбера дали ще прескоча трапа", каза Джейми Фокс, като благодари на дъщеря си, сестра си, на Бог и медицинските специалисти, спасили живота му.

"Преминах през нещо, което си мислех, че никога няма да преживея", казва Фокс.

