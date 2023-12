"Видях тунела, но не видях светлината": Джейми Фокс с първа светска изява след здравословните си проблеми

Д жейми Фокс шокира гостите на събитието на Critics Choice Association в чест на творци от малцинствата в понеделник вечерта, когато направи първата си публична поява след сериозния здравословен проблем, който имаше по-рано тази година.

Актьорът беше удостоен с наградата Vanguard, което не беше обявено по-рано.

Jamie Foxx is visibly moved as he makes surprise FIRST public appearance since health scare to accept award at Celebration of Cinema and Television: Honoring Black, Latino and AAPI Achievement https://t.co/oPeHAqVskR pic.twitter.com/pg8mmLKRCP — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 5, 2023

Събитието също така включваше отличия за Ева Лонгория, звездата от "Минали животи" Грета Лий, Шерил Лий Ралф от Abbot Elementary и звездата Чарлз Мелтън, сред много други.

Въпреки че 55-годишният Фокс беше забелязван няколко пъти след изненадващата му хоспитализация по време на снимките на филма „Отново в действие“ с Камерън Диас през април, това бе първата му официална публична поява.

По време на благодарствената си реч актьорът, носител на "Оскар", беше видимо емоционален, докато споделяше благодарността си за честта.

Jamie Foxx makes a surprise emotional appearance at the Critics Choice Celebration of Cinema & Television. @iamjamiefoxx #jamiefoxx #criticschoice #cccelebration pic.twitter.com/MzzqruWqRf — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) December 5, 2023

Наградата на Фокс беше обявена от актрисата Джърни Смолет, която му партнираше в „Погребението“.

Той пристигна изглеждащ елегантен в класически черен смокинг. След това той позира със Смолет и наградата му, но реши да пропусне червения килим по-рано вечерта.

Jamie Foxx Makes First Public Appearance Since Experiencing Medical Issue: "I Saw the Tunnel, I Didn’t See the Light" https://t.co/kjCOMmz1CW — The Hollywood Reporter (@THR) December 5, 2023

Фокс призна, че не е могъл да „ходи“ шест месеца, въпреки че се въздържа да разкрие твърде много подробности за медицинската криза, която го накара да влезе в болницата.

„Знаете ли, това е лудост, не можех да го направя преди шест месеца“, каза той, след като се качи на сцената към микрофона. "Всъщност не можех да ходя изобщо".

„Искам да благодаря на всички. Преживях нещо, преживях някои неща“, каза той под бурни аплодисменти.

„Сега ценя всяка минута – различно е“, продължи той. „Не бих пожелал това, през което преминах, на най-големия си враг, защото е трудно, когато почти свърши... когато видиш тунела. Видях тунела, но не видях светлината".

Фокс получи наградата си в началото на шоуто, но за разлика от останалите носители, награждаването му не беше обявено предварително.

В своята 12-минутна реч той също така осветли някои от неоснователните теории, които се разпространяваха, докато беше хоспитализиран.

Jamie Foxx Accepts Critics Choice Honor in First Public Appearance Post-Hospitalization: ‘I Wouldn’t Wish What I Went Through on My Worst Enemy’ https://t.co/74Ihg70wJM — Variety (@Variety) December 5, 2023

„Не съм клонинг, не съм клонинг. Познавам много хора, които казваха, че са ме клонирали там“, каза той чрез Entertainment Tonight .

„Изпитвам ново уважение към живота. Изпитвам ново уважение към изкуството си“, добави той към края на речта си.

Фокс също сподели своята похвала и благодарност към семейството си, включително сестра му и дъщеря му, за това как са помогнали в грижите за него, докато се възстановява.