„Никога не се е случвало“: Джейми Фокс отрече обвиненията в сексуално насилие

Д жейми Фокс отрече обвиненията, повдигнати срещу него в ново дело, в което се твърди, че е извършил сексуално насилие над жена в ресторант в Ню Йорк през 2015 г.

Говорителят на 55-годишния актьор каза в изявление: „Предполагаемият инцидент никога не се е случил“.

„През 2020 г. това лице заведе почти идентичен иск в Бруклин. Този случай беше прекратен малко след това“, продължи той. „Исковете не са по-жизнеспособни днес, отколкото бяха тогава. Убедени сме, че ще бъдат отхвърлени отново.“

„И след като станат, г-н Фокс възнамерява да заведе иск за злонамерено наказателно преследване срещу това лице и нейните адвокати за повторно подаване на този несериозен иск“, добави говорителят.

