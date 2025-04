"Всичко това е толкова лошо за Франция": Тръмп с коментар за Льо Пен

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се застъпи за лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен, след като по-рано тази седмица парижки съд осъди нея и двайсетина членове на партията ѝ "Национален сбор" за присвояване на европейски средства, предаде Ройтерс.

Льо Пен получи автоматична петгодишна забрана да участие в избори, което ще ѝ попречи да участва в президентските избори през 2027 г., освен ако не обжалва успешно присъдата.

Съдията, издал присъдата ѝ, е под полицейска закрила, след като срещу него бяха отправени смъртни заплахи, посочва Ройтерс.

