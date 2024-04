Всичко за рядкото пълно слънчево затъмнение: Къде се случва и как да го наблюдаваме

М акар, че няма да бъде видимо в България, рядкото слънчево затъмнение през април тази година развълнува целия свят.

Първото пълно слънчево затъмнение от 2017 г. насам ще се случи в цяла Северна Америка, като ще премине над Мексико, Съединените щати и Канада, съобщава НАСА.

Както посочва правителствената агенция, пълното слънчево затъмнение се случва, когато Луната премине между Слънцето и Земята, закривайки напълно лицето на Слънцето. В резултат на това хората, които се намират на пътя на затъмнението, ще наблюдават потъмняване на небето (все едно е зора или здрач).

