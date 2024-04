Пилоти на НАСА на невиждана досега мисия: Ще наблюдават отблизо слънчевото затъмнение

М илиони наблюдатели ще имат възможността да видят американското слънчево затъмнение този месец от Земята. Но няколко щастливци от екипажите на НАСА ще видят затъмнението много по-отблизо, съобщиха от BBC.

Когато пълното слънчево затъмнение премине през Северна Америка в понеделник, 8 април, около 31 млн. души ще го наблюдават. Уникалното събитие ще бъде видимо на големи територии в САЩ и Мексико.

Study: A third of Americans don't know solar eclipse can damage eyes



NEW YORK, April 2 (UPI) -- Nearly one-third of Americans don't know viewing a solar eclipse without the correct eye protection can cause permanent damage, according to a new survey released Tuesday.



The survey… pic.twitter.com/2J4e8VFEqn