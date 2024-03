„Зевс направи нощ от средата на деня“: Чудото и страхът в древните разкази за слънчевите затъмнения

В продължение на хилядолетия слънчевите затъмнения са вдъхвали благоговение, чудо и страх. В края на краищата не се случва често здрачът да се спусне по средата на деня. И точно както планираме и очакваме появата им - като пълното слънчево затъмнение, което ще бъде видимо за милиони северноамериканци на 8 април - древните култури по целия свят, от маите до древните гърци, са развили свои собствени митологии и традиции около затъмнения.

И така, какво си помислиха тези хора, когато видяха слънцето да се скрива през деня?

На повърхностно ниво хората от древните култури са знаели точно какво гледат. „Всеки, който обръща внимание на небето, ще е наясно, че луната блокира слънцето“, каза Антъни Авени, професор по антропология и астрономия в университета Колгейт в Ню Йорк, пред Live Science. Но значението на това събитие би било много различно за древните народи. „Култури, различни от нашата, както настоящи, така и минали, имаха много различен поглед върху естествения свят“, добави Авени.

Много древни култури вярваха, че случващото се в небето отразява минали, настоящи и бъдещи събития на Земята. Това е особено вярно за маите - цивилизация, достигнала своя връх в Централна Америка през първото хилядолетие от н.е. и чиито потомци живеят по целия свят днес. Древните маи са гледали на разстоянието в пространството и разстоянието във времето като на едно и също, обясни Авени. С други думи, взирането надалече в космоса действа като един вид портал към миналото.

Когато древните маи са гледали затъмнения, те са виждали нещо като луната, която изяжда слънцето, каза Авени. Те тълкуваха това като поглед върху канибалските практики на техните предци, които отдавна били премахнати от законите на маите. „Така че за маите затъмнението, което се случва в космическото пространство, се превръща в напомняне, че социалният ред винаги е в опасност от излизане от баланс“, обясни Авени в скорошен разговор в лабораторията за визуализация Хо Тунг на университета Колгейт.

Маите не са единствените хора, които са смятали, че са видели как слънцето е изядено. В древната китайска митология слънчевите затъмнения се случват, когато дракон се опитва да погълне слънцето. В отговор хората се тълпят по улиците, удряйки барабани, за да изплашат дракона, според НАСА. Един древен китайски запис — вероятно отнасящ се до слънчево затъмнение, настъпило през 2134 г. пр. н. е. — съобщава, че „слънцето и луната не са се срещнали хармонично“. Според НАСА какофонията по улиците е предупредила императора за случващото се горе. Разгневен, че двамата придворни астрономи не са успели да предвидят събитието, той наредил и двамата да бъдат обезглавени.

За древните гърци затъмненията са били знак за недоволството на боговете към хората; като отмъщение слънцето ще изостави Земята. Думата затъмнение всъщност идва от гръцката дума „ekleipsis“, което означава „изоставяне“, според Merriam-Webster . В отговор на слънчево затъмнение през 647 г. пр. н. е. поетът Архилох пише : „Няма нищо извън надеждата, нищо, което може да се закълне невъзможно, нищо прекрасно, тъй като Зевс, бащата на олимпийците, направи нощта от средата на деня, скривайки светлината на сияещото слънце и силен страх обхвана хората."

Съвременната наука ни помага да разберем как и кога се случват затъмненията , но древните култури са подхождали към космоса с фундаментално различен обектив от нас. Те се обръщаха към природата, за да разберат човешкото общество. „Това, което е глупост за вас, може да не е глупост за друга култура“, каза Авени.

И в много отношения реакциите ни днес може да не са толкова различни. Дори днес Авени вижда как хората реагират на затъмненията със смесица от учудване и страх: „Страх, защото това е нещо изключително – този странен здрач през деня.“

