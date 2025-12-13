Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Как е починала Джейн Остин? Мистерията на последните дни на великата авторка

Съветник на Путин: Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна

Г рипът препълни болниците в Англия и се наложи да бъдат върнати някои предпазни мерки, познати от времето на коронавирусната криза.

Здравните власти там признават, че това е най-тежкият грипен сезон, с който са се сблъсквали от десетилетие, а медиите наричат случващото се супер грип.

Тревожен ръст на пациентите в болниците с грип в Англия

Броят на заразените расте, а също и на нуждаещите се от болнично лечение.

Само през тази седмица те са се увеличили с над 50%, което е довело до препълнени спешни отделения и връщане на задължителното носене на маски в болничните заведения, предаде NOVA.

Готови ли сте за „тройната пандемия“ - какво е и как да се предпазим

Властите съобщaват, че 2 660 души всеки ден са се нуждаели от болнично лечение. Прогнозите са, че ще стигнат 5 000 до дни.

Най-засегнати са малките децата и възрастните над 75 години, макар да е имало масова, безплатна ваксинация точно сред тези групи от населението.

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Стана ясно, че в страната циркулира щам на вируса, който е мутирал 7 пъти през последните месеци. Затова и се говори за супер грип.

Засега не се предвижда масово затваряне на училища, въпреки че някои са го направили заради стотици разболели се деца.

Други пък са въвели периодична дезинфекция и са ограничили пеенето в класните стаи в опит да намалят предаването на вируса.