Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

В се повече здравни заведения в Румъния се връщат към ограничителни мерки, след като броят на заразените с COVID-19 нарасна значително в световен мащаб през последните седмици, предават местните медии. Медицински заведения в Букурещ и страната въвеждат отново строги правила за посетителите, включително задължителното носене на предпазни средства в болниците.

В Спешната болница на окръг Бая Маре например ръководството преразгледа не само правилата за достъп, но и дневния интервал, в който са разрешени посещенията.

COVID-19: Броят на новите случаи в Румъния се е увеличил над 25 пъти за два месеца

„Броят на инфекциите с вируса SARS-Cov2 започна да се увеличава и в Румъния. Решихме за защита на пациентите и, разбира се, за защита на техните близки да ограничим графика за посещения, така че всеки ден да се осъществяват само от 16:00 до 17:00 часа“, заяви директорът на лечебното заведение Богдан Лучан, цитиран от телевизия Антена 3 CNN.

За да имат достъп вътре в отделенията, посетителите получават безплатно маска за еднократна употреба, защитна престилка и дезинфектант за ръце.

Румънските здравни специалисти посочват, че разпространението на вируса се е ускорило със завръщането на учениците и студентите в учебните заведения, както и с понижаването на температурите, което благоприятства разпространението на респираторни инфекции.

COVID-19 (коронавирус) е инфекциозно заболяване, причинено от тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Заболяването за пръв път се появи в Ухан, Китай, в края на 2019 г., разпространявайки се бързо в световен мащаб и подтикна Световната здравна организация (СЗО) да обяви пандемия през март 2020 г. Тази декларация отбеляза началото на безпрецедентна глобална здравна криза, която засегна почти всеки аспект на човешкия живот. Вирусът се разпространява основно чрез дихателни капчици и аерозоли, отделяни при кашляне, кихане, говорене или дишане от заразено лице. Честите симптоми варират, но често включват повишена температура, кашлица, отпадналост, главоболие, мускулни болки, възпалено гърло и характерна загуба на вкус или обоняние. Докато много случаи са леки или асимптоматични, COVID-19 може да доведе до тежко заболяване, пневмония, остър респираторен дистрес синдром (ARDS), полиорганна недостатъчност и смърт, засягайки особено възрастни хора и индивиди с придружаващи заболявания.

Пандемията предизвика широкообхватни интервенции в общественото здравеопазване, насочени към ограничаване на разпространението и смекчаване на въздействието му. Те включваха масови локдауни, строги изисквания за социално дистанциране, повсеместно носене на маски на обществени места, засилени хигиенни практики, обширно тестване и проследяване на контактите, както и ограничения за международни пътувания. Здравните системи по света бяха под огромен натиск, като болниците станаха препълнени, което доведе до критичен недостиг на легла, медицински персонал и основно оборудване.

Глобалната икономика претърпя значителни сътресения, характеризиращи се с масови загуби на работни места, проблеми с веригите за доставки и бърз преход към дистанционна работа и онлайн обучение.

Забележително научно постижение по време на пандемията беше бързото разработване и внедряване на множество ваксини срещу COVID-19. Използвайки различни новаторски технологии, включително платформи с информационна РНК (иРНК) и вирусни вектори, тези ваксини се оказаха изключително ефективни в предотвратяването на тежко заболяване, хоспитализация и смърт. Успоредно с ваксините, бяха разработени и усъвършенствани нови антивирусни лечения и терапевтични подходи за овладяване на симптомите и подобряване на резултатите за заразените пациенти, което значително намали смъртността с течение на времето.

По време на пандемията вирусът непрекъснато еволюира, давайки началото на множество варианти, като Алфа, Делта и Омикрон. Тези варианти често проявяваха повишена трансмисивност, изменена вирулентност или частично избягване на имунния отговор, създавайки нови предизвикателства пред усилията за обществено здраве и изисквайки корекции в стратегиите за ваксинация и насоките за обществено здраве. Дългосрочните ефекти от COVID-19, известни като "дълъг COVID", също се очертаха като значителен здравен проблем, засягащ различни органни системи и влияещ върху качеството на живот на значителна част от преболедувалите.

COVID-19 дълбоко промени глобалните здравни политики, международното сътрудничество и социалните норми. Той подчерта взаимосвързаността на света и критичното значение на стабилната инфраструктура за обществено здраве, устойчивите научни изследвания и справедливия достъп до медицински ресурси. Пандемията продължава да има трайни последици за предоставянето на здравни грижи, икономическата стабилност, психичното здраве и социалните взаимодействия в световен мащаб, служейки като ясно напомняне за уязвимостта на човечеството към нововъзникващи инфекциозни заболявания.