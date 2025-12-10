Свят

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

„Броят на инфекциите с вируса SARS-Cov2 започна да се увеличава и в Румъния. Решихме за защита на пациентите и, разбира се, за защита на техните близки да ограничим графика за посещения, така че всеки ден да се осъществяват само от 16:00 до 17:00 часа“, заяви директорът на лечебното заведение Богдан Лучан

10 декември 2025, 12:40
Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19
Източник: iStock photos/Getty images

В се повече здравни заведения в Румъния се връщат към ограничителни мерки, след като броят на заразените с COVID-19 нарасна значително в световен мащаб през последните седмици, предават местните медии. Медицински заведения в Букурещ и страната въвеждат отново строги правила за посетителите, включително задължителното носене на предпазни средства в болниците.

В Спешната болница на окръг Бая Маре например ръководството преразгледа не само правилата за достъп, но и дневния интервал, в който са разрешени посещенията.

COVID-19: Броят на новите случаи в Румъния се е увеличил над 25 пъти за два месеца

„Броят на инфекциите с вируса SARS-Cov2 започна да се увеличава и в Румъния. Решихме за защита на пациентите и, разбира се, за защита на техните близки да ограничим графика за посещения, така че всеки ден да се осъществяват само от 16:00 до 17:00 часа“, заяви директорът на лечебното заведение Богдан Лучан, цитиран от телевизия Антена 3 CNN.

За да имат достъп вътре в отделенията, посетителите получават безплатно маска за еднократна употреба, защитна престилка и дезинфектант за ръце.

Румънските здравни специалисти посочват, че разпространението на вируса се е ускорило със завръщането на учениците и студентите в учебните заведения, както и с понижаването на температурите, което благоприятства разпространението на респираторни инфекции.

COVID-19 (коронавирус) е инфекциозно заболяване, причинено от тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Заболяването за пръв път се появи в Ухан, Китай, в края на 2019 г., разпространявайки се бързо в световен мащаб и подтикна Световната здравна организация (СЗО) да обяви пандемия през март 2020 г. Тази декларация отбеляза началото на безпрецедентна глобална здравна криза, която засегна почти всеки аспект на човешкия живот. Вирусът се разпространява основно чрез дихателни капчици и аерозоли, отделяни при кашляне, кихане, говорене или дишане от заразено лице. Честите симптоми варират, но често включват повишена температура, кашлица, отпадналост, главоболие, мускулни болки, възпалено гърло и характерна загуба на вкус или обоняние. Докато много случаи са леки или асимптоматични, COVID-19 може да доведе до тежко заболяване, пневмония, остър респираторен дистрес синдром (ARDS), полиорганна недостатъчност и смърт, засягайки особено възрастни хора и индивиди с придружаващи заболявания.

Пандемията предизвика широкообхватни интервенции в общественото здравеопазване, насочени към ограничаване на разпространението и смекчаване на въздействието му. Те включваха масови локдауни, строги изисквания за социално дистанциране, повсеместно носене на маски на обществени места, засилени хигиенни практики, обширно тестване и проследяване на контактите, както и ограничения за международни пътувания. Здравните системи по света бяха под огромен натиск, като болниците станаха препълнени, което доведе до критичен недостиг на легла, медицински персонал и основно оборудване.

Глобалната икономика претърпя значителни сътресения, характеризиращи се с масови загуби на работни места, проблеми с веригите за доставки и бърз преход към дистанционна работа и онлайн обучение.

Забележително научно постижение по време на пандемията беше бързото разработване и внедряване на множество ваксини срещу COVID-19. Използвайки различни новаторски технологии, включително платформи с информационна РНК (иРНК) и вирусни вектори, тези ваксини се оказаха изключително ефективни в предотвратяването на тежко заболяване, хоспитализация и смърт. Успоредно с ваксините, бяха разработени и усъвършенствани нови антивирусни лечения и терапевтични подходи за овладяване на симптомите и подобряване на резултатите за заразените пациенти, което значително намали смъртността с течение на времето.

По време на пандемията вирусът непрекъснато еволюира, давайки началото на множество варианти, като Алфа, Делта и Омикрон. Тези варианти често проявяваха повишена трансмисивност, изменена вирулентност или частично избягване на имунния отговор, създавайки нови предизвикателства пред усилията за обществено здраве и изисквайки корекции в стратегиите за ваксинация и насоките за обществено здраве. Дългосрочните ефекти от COVID-19, известни като "дълъг COVID", също се очертаха като значителен здравен проблем, засягащ различни органни системи и влияещ върху качеството на живот на значителна част от преболедувалите.

COVID-19 дълбоко промени глобалните здравни политики, международното сътрудничество и социалните норми. Той подчерта взаимосвързаността на света и критичното значение на стабилната инфраструктура за обществено здраве, устойчивите научни изследвания и справедливия достъп до медицински ресурси. Пандемията продължава да има трайни последици за предоставянето на здравни грижи, икономическата стабилност, психичното здраве и социалните взаимодействия в световен мащаб, служейки като ясно напомняне за уязвимостта на човечеството към нововъзникващи инфекциозни заболявания.

Източник: Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева    
COVID-19 Румъния Ограничителни мерки Болници Ръст на заразените Предпазни средства Правила за посетители SARS-Cov2 Респираторни инфекции Учебни заведения
Последвайте ни
Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Установиха неочаквана причина за зъбобол</p>

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Любопитно Преди 18 минути

Зъбоболът по време на остра респираторна вирусна инфекция може да бъде доста тревожен

<p>&quot;Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си&quot;</p>

Посланик на САЩ: Европа има нужда от електрошок

Свят Преди 21 минути

"Ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм уволнен", заяви Бил Уайт

Трагедия в Мароко: Най-малко 19 загинали при срутване на две сгради във Фес

Трагедия в Мароко: Най-малко 19 загинали при срутване на две сгради във Фес

Свят Преди 1 час

Според местните власти в префектура Фес две съседни четириетажни жилищни сгради са рухнали през нощта

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Свят Преди 1 час

Протестиращи гръцки земеделци блокираха входа му с трактори, а от морето беше обградено от рибари, които подкрепят протеста

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

Свят Преди 1 час

Тръмп, на 79 години, и неговите представители многократно твърдят, че той е в отлично здраве, въпреки че наблюдатели са отбелязали натъртвания по ръката му, признаци на умора и моменти по време на брифинги и други публични събития, когато изглежда е задремвал или очите му са се затваряли

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

България Преди 1 час

До последния си дъх Виолета Стамболийска се грижеше за физическото, психическото и емоционалното развитие на децата

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Любопитно Преди 1 час

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г.

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Свят Преди 1 час

По време на предварителния кръг на вечерните рокли на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Тайланд на 19 ноември, Габриел Хенри падна от пистата и се удари с лице в тълпата

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Свят Преди 1 час

Жената е планирала нападението като "интервенция", за да убеди дъщеря си да не разговаря с непознати в интернет

<p>&quot;Сега ще умреш!&quot;: Мъж многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си</p>

"Сега ще умреш!": Задържаха мъж, многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си

България Преди 1 час

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

България Преди 2 часа

При инцидента е пострадала тежко и 25-годишна жена

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Водачът, който е сръбски гражданин, опитал да изпревари колона от камиони

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Свят Преди 2 часа

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията издадоха предупреждение за пътуване от ниво 2

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 2 часа

Продължава да се следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

България Преди 2 часа

65-годишна шофьорка навлиза в насрещното и удря „Тесла“; двама са ранени, автомобилите – напълно смазани

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

България Преди 2 часа

На непълнолетните са съставени актове

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg
1

В България имаме "силна връзка" с природата

sinoptik.bg

Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Психоложката Краси Гешева от “Един за друг” роди момченце

Edna.bg

Кошмарен жребий: България в група с Англия, Испания и Хърватия

Gong.bg

Ван Бастен изригна: Салах има мозък на майски бръмбар

Gong.bg

„Викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе": Задържаха мъж за душене на жена с колан и удари с телефон в главата

Nova.bg

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков"

Nova.bg