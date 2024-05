Временното пристанище за доставки на помощи в Газа е повредено

Г олеми вълни и бурно море повредиха временното пристанище край ивицата Газа, изградено миналата седмица от САЩ за предоставяне на хуманитарни помощи за палестинското население, предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че според очевидци в момента пристанището не функционира, а работници отстраняват щетите на място.

Израелската телевизия съобщи, че части от временното пристанище са отнесени от вълните до брега в близост до южното пристанище Ашдод в Израел, разположено на около 30 км разстояние от него.

The cost of building the floating port, claimed to be there to bring quick aid to our people in Gaza, is 230 million dollars. However, the main topic is not its intended use but rather the good news we received today. A blessed wave from Gaza's sea damaged the port, dismantled… pic.twitter.com/zNT9TyLsLW