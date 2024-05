Ирландия, Норвегия и Испания признават палестинска държава, Израел реагира остро

П о-голямата част от света вече признава Палестина като държава. По-рано този месец 143 от 193-те членове на Общото събрание на ООН гласуваха в подкрепа на присъединяването на Палестина към ООН - нещо, което могат да направят само държавите, съобщи ВВС.

От тази сутрин само девет европейски държави подкрепят палестинската държавност, като повечето от тях са взели това решение през 1988 г., когато са били част от съветския блок. Така че присъединяването на Норвегия, Ирландия и Испания към техния брой е едновременно рядкост и значимост.

Тези страни се надяват не само да изразят символична подкрепа за палестинците, но и да дадат тласък на политическия процес, който се надяват да помогне за прекратяване на сраженията.

Много арабски страни заявяват, че ще помогнат за охраната и възстановяването на следвоенна Газа, само ако Западът признае държавата Палестина като част от този политически процес.

Но повечето други европейски държави все още смятат, че признаването трябва да стане само като част от дългосрочно решение на конфликта с две държави.

Затова Норвегия, Ирландия и Испания играят с дипломатическа карта, която се надяват да бъде използвана от други страни. Но това няма да промени реалността на място.

По-рано бе съобщено, че правителството на Норвегия ще признае съществуването на независима палестинска държава, съобщават норвежката обществена телевизия Ен Ер Ко (NRK) и вестник "Афтенпостен," като се позовават на неназовани източници. Норвежкото външно министерство за момента не отговаря на молбата за коментар на Ройтерс.

Breaking | Norway has officially recognized an independent Palestinian state.



According to the Norway Prime Minister's office, Norway has officially recognized Palestine as a state, aligning with international law and relevant Security Council resolutions. This recognition… pic.twitter.com/nvrGkqhERT