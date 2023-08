Волбахия: Чудодейната бактерия, която може да спре разпространението на треската денга

П равителството на Хондурас ще пусне на свобода лабораторно отгледани комари, които са умишлено заразени с бактерия, която им пречи да разпространяват треската денга.

Правителствени учени ще работят с благотворителната организация "Лекари без граници" (MSF), за да оценят ефективността на експеримента за намаляване на броя на инфекциите.

Brazil will be the first country to launch a nationwide program to release Wolbachia-modified mosquitoes, which are expected to protect up to 70 million people from dengue fever over the next 10 years https://t.co/DRmzjTFsmz