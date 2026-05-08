Война за милиони под носа на полицията: Как Къро и Анджело Димов се сблъскаха с най-опасната банда в Кейптаун

Р азследващите в Южна Африка работят по нова хипотеза, според която убийствата на Красимир Каменов-Къро и Анджело Димов са осъществени от едни и същи поръчители и причинители. Според оперативните анализи на полицията в Кейптаун, двамата българи са работили в зони, следени от незаконни групировки, свързвани с така наречените „28-ци“, част от по-голямата конструкция „The Numbers gangs“. Това никак не се е понравело на друга мастита ъндърграунд фигура – Нафиз Модак и неговата организация „Новата армия“, тъй като българите са набирали мощ и по този метод са засилвали конкуренцията в региона. Въпреки новите разкрития за преразпределението на пазарите обаче, физическите убийци и поръчителят остават на свобода, а разследването реално е блокирано в графата на „студените досиета“ поради системна корупция по трасето.

(Видео: Не е открита българска следа при разследването на убийството на Красимир Каменов-Къро)

Конфликтът за територия: Възходът на Нафиз Модак

В момента бандата на Нафиз Модак е най-опасната и най-мощната в Кейптаун и околията, считат проверяващите в Южна Африка. Модак е главният обвинен за агресивното завладяване на бизнеса с охрана и защита. Самият той си признава, че принудително е завладял този периметър и негови хора охраняват над 80% от нощните клубове в Кейптаун. Като за задачата подкупва голям брой полицейски шефове и значими фигури в структурите на тамошното Министерство на вътрешните работи.

Част от превзетите територии са били именно на Къро и Анджело Димов. Неговата тактика е брутална – Модак отстранява всеки, който има въздействие в нощните клубове и надлежно в разпространяването на опиати. Навлизането на българските граждани в тези зони е превърнало ликвидирането им в прецизно планирани акции с участието на местни „подизпълнители“.

Ликвидирането на Красимир Каменов-Къро

През май 2023 г. Красимир Каменов, известен български мафиот, бе убит заедно със съпругата си в дома им в Кейптаун, Южна Африка. Заедно с тях живота си загубиха още двама души. Докато мотивите зад убийствата все още се разследват, заслужава да се отбележи, че в неотдавнашното минало Каменов, известен още като Къро, бе привлякъл международното внимание. Той бе издирван от ИНТЕРПОЛ с червена бюлетина и бе обвинен в убийството на български полицейски служител.

Разкриха нова информация за убийството на Къро

Той бе обвинен от главния прокурор на България и в участие в заговор, целящ дискредитирането на висши магистрати. Насилствената му смърт е само поредната от поредицата убийства и арести на български и сръбски граждани, развиващи незаконна дейност в Южна Африка. Тя поставя на фокус дейността на нелегалните предприемачи от Балканите, както и уязвимостите в правораздавателната система на ЮАР.

Според „Радио Свободна Европа“ Каменов придобива лоша слава като един от най-влиятелните мафиотски босове в България. Издигайки се в йерархията по време на бурните 90 години на миналия век, той натрупва огромна бизнес империя, варираща от легални начинания като пазари за плодове и паркинги до незаконни дейности.

Когато журналисти от южноафриканската медия Daily Maverick попитаха дали местната полиция е била уведомена за присъствието на Каменов в страната преди убийството му, българското посолство заяви, че съответните органи са били нотифицирани за червената бюлетина на ИНТЕРПОЛ срещу него още на 6 април 2023 г.

Случаят „Анджело Димов“ и неговата престъпна дейност

Каменов не е първият българин, който намира насилствената си смърт в Южна Африка. През 2018 г. Анджело Димов – българин, арестуван през 2008 и 2013 г. за клониране на множество банкови карти с цел източване на средства – бе намерен убит заедно със съпругата си. Димов е задържан заедно със сръбски съучастник през 2008 г. и дълго време е заподозрян в тесни връзки с международен синдикат за измами с банкови карти. Смята се, че синдикатът е действал от южните предградия на Кейптаун, а по време на убийството си Димов е бил изправен пред съда.

Шокиращи подробности за убийството на Къро

Българинът Анджело Димов, известен в Южна Африка с прозвището „Екстази момчето“, е сред най-потайните фигури в преплитането на българската организирана престъпност с подземието на Кейптаун. Неговото брутално ликвидиране през 2018 г. често се определя от разследващите журналисти в страната като пряка предистория на екзекуцията на Красимир Каменов-Къро пет години по-късно.

Престъпната кариера на Димов в Южна Африка започва с мащабни финансови измами, като той бързо се утвърждава като един от основните организатори на схеми за клониране на банкови карти. За тази дейност той е арестуван неколкократно между 2008 и 2015 г., като при първия му голям сблъсък с правосъдието е задържан заедно със сръбски съучастник, пренасящ десетки празни пластмасови карти, подготвени за запис на чужди данни. С течение на времето обаче Димов надраства картовите измами и навлиза в далеч по-опасни територии, свързани с трафик на синтетични наркотици, нелегален пазар на необработени диаманти и бизнес с луксозни автомобили. Той е купувал тежко катастрофирали скъпи коли, които след евтин ремонт е препродавал на изключително високи цени като нови.

Идентифицираха двама заподозрени за убийството на Къро

Край на престъпната му дейност е сложен на 12 февруари 2018 г., когато Димов и съпругата му Незабравка Пеева са намерени застреляни от упор в главата в къща под наем в престижното кейптаунско предградие Бъргвлийт. Изключително професионалният характер на екзекуцията бързо насочва разследващите към версии за поръчково убийство, като веднага е изключена възможността за битов грабеж. По време на разстрела срещу Димов все още е течало съдебно дело за банковите измами от предишни години, което допълнително усложнява ситуацията.

Кой уби Къро: Разследването продължава

Разследващите в Южна Африка и журналистите от авторитетното издание Daily Maverick лансират няколко основни версии за убийството. Една от водещите теории е конфликт с британски кокаинов картел, в който българинът е действал като логистичен съучастник, но е решил да преметне партньорите си или е завлякъл голяма сума пари. Друга сериозна линия на разследване води до връзките му с мощната местна банда на „28-ците“ и легендарния контрабандист на стероиди Брайън Уейнстийн, убит в края на 2017 г. След неговата смърт започва брутално преразпределение на наркопазара и охранителния бизнес в нощните клубове на Кейптаун, където Димов се оказва пряк опонент на криминалния авторитет Нафиз Модак. Не се изключва и версията за разчистване на сметки около незаконната търговия с диаманти, тъй като съпругата на Димов е била сертифициран експерт по скъпоценни камъни.

Логистичната връзка между Димов и Къро

Връзката между Анджело Димов и Красимир Каменов-Къро се потвърждава по категоричен начин след смъртта на Къро през 2023 г. Журналистически разследвания разкриват, че адресът, на който Димов регистрира една от компаниите си през 2015 г., съвпада напълно с локация, използвана от Каменов години по-късно. В интервю приживе самият Къро признава, че е познавал Димов и че сънародникът му е помагал с уреждането на бюрократични и легални въпроси в Южна Африка. Допълнителен детайл е фактът, че съпругата на Къро е управлявала луксозен бранд за диамантени бижута, което засилва подозренията за общ нелегален канал за скъпоценни камъни.

Журналист видя руски почерк в убийството на Къро

И двете убийства остават неразкрити, демонстрирайки високата организираност на наемниците в Южна Африка и уязвимостта на местната правоохранителна система. Тази уязвимост превръща страната в притегателен център не само за бягство от правосъдието, но и за мащабни транснационални операции на българските мрежи.

Наркотрафикът и кокаиновият удар на пристанище Салданя

Освен това, след мащабно изземване на кокаин от контейнеровоз, пристигнал на пристанище Салданя (на 105 км северозападно от Кейптаун) от Латинска Америка през 2021 г., четирима български граждани бяха арестувани заедно с шестима членове на екипажа от Мианмар.

Поръчковите убийства и арестите за измами и международен трафик на кокаин са показател за мащаба, в който българската организирана престъпност оперира на територията на Южна Африка. Що се отнася до заловения кокаин, заслужава да се отбележи, че българите са успели да се придвижват свободно в страната благодарение на фалшиви документи. Те също така са си партнирали с други чуждестранни криминални субекти и са имали достъп до значителни суми в брой. Изглежда, че са успели да се заложат на местни и международни мрежи, за да прекарват кокаин към и през Южна Африка при сравнително нисък риск.

Сръбската следа в ЮАР и наследството на Аркан

Българите не са единствените престъпници от Югоизточна Европа, които действат в Южна Африка. Например между 2018 и 2020 г. в района на Йоханесбург бяха извършени най-малко девет убийства и два опита за убийство на лица, свързани със сръбската организирана престъпност или военизирани формирования. Само през 2018 г. поредица от взаимосвързани стрелби доведе до убийството на четирима сръбски граждани. В медиите се появиха спекулации, че тези убийства може да са били мотивирани от отмъщение за убийството през 2000 г. на Желко Ражнатович – Аркан – лидер на военизирана групировка по време на войните в Югославия.

Неговият предполагаем убиец, Добросав Гаврич, бяга от Сърбия през 2006 г. и пътува с босненски паспорт, преди да се установи в Южна Африка под фалшивото име Саша Ковачевич. През 2011 г. той бе ранен при стрелба в Кейптаун, при която бе ликвидиран друг сръбски гражданин – бос на нощни клубове. В автомобила им бе открит кокаин, поради което южноафриканската полиция взе отпечатъци на Ковачевич и така разкри истинската му самоличност. Гаврич остава зад решетките в Южна Африка, в очакване на окончателно решение дали ще бъде екстрадиран в Сърбия, за да изтърпи 30-годишна присъда лишаване от свобода.

Случаите на Каменов, Гаврич и други фигури от Балканите показват, че Южна Африка е привлекателна дестинация за престъпници от Югоизточна Европа, включително за тези, ангажирани в трафика на кокаин. Това подчертава слабостите в наказателноправната система на ЮАР, които позволяват на подобни персонажи да влизат в страната и им дават възможност да действат необезпокоявано; освен това има оскъдни доказателства, че цитираните в тази статия убийства са били разследвани в дълбочина. Убийствата в Южна Африка на ключови престъпни фигури от Балканите също така разкриват мащабите на пазара на наемни убийци в страната.

Глобалният индекс и уязвимостта на ЮАР

Криминалните субекти от Балканите не са единствените, привлечени от Южна Африка. През последните години страната се превърна в магнит за престъпни групи от Нигерия, Китай, Пакистан, Русия, Италия, Израел и други държави. Тези играчи са съсредоточени в големите градове, макар че според Глобалния индекс на организираната престъпност никой от тях няма пълен контрол над конкретни пазари.

Южноафриканските пристанища са особено атрактивни за престъпността. Те са ключови възли както за легалните, така и за нелегалните вериги за доставки, които използват сходни маршрути и методи. Страната е свидетел на увеличаване на потоците от кокаин от Латинска Америка, особено от Бразилия, където балканските мрежи присъстват от доста време, както и на прекурсори от Индия и Китай. Южноафриканските банки са силно уязвими към пране на пари. Поради това Южна Африка се счита за доходоносна среда за престъпна дейност, улеснена както от активния ъндърграунд, такъв и от съучастници по високите етажи на легалния бизнес и властта.

Престъпниците, които извършват деяния в Южна Африка, могат да разчитат на сравнително високи нива на безнаказаност, дори за тежки престъпления. Скорошно проучване на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GI-TOC) показва, че само през 2022 г. в Южна Африка са извършени 141 поръчкови убийства. Броят на регистрираните случаи през 2022 г. не достига нивата отпреди пандемията (168 случая през 2017 г., 211 през 2018 г. и 168 през 2019 г.), но остава тревожно висок. Това създава благоприятна среда за престъпниците, въпреки че също така подсказва, че те трябва постоянно да пазят гърба си: цената за наемане на килъри в страната е сравнително ниска.