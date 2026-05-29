Свят

United Group и Alpac Capital обявиха споразумение за продажбата на Adria News Network

Сделката включва медийни активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения

29 май 2026, 20:36
United Group и Alpac Capital обявиха споразумение за продажбата на Adria News Network
Източник: United Group

М еждународната инвестиционна група Alpac Capital и Summer Parent S.à r.l., краен акционер в United Group, обявиха днес, че е постигнато споразумение за продажбата на Adria News S.à r.l..

В съобщението се посочва, че Alpac Capital има дългогодишен опит в управлението на новинарски медии в международен мащаб, като притежава мажоритарен дял в една от най-големите мрежи в света – Euronews, която достига до над 1,5 милиарда души в повече от 160 държави и излъчва на 19 езика. „Това придобиване осигурява на Adria News Network (ANN) стабилна платформа и собственик, чиито виждания съвпадат с нейните редакционни принципи, като по този начин се гарантира дългосрочната независимост на тези новинарски активи. Alpac Capital е ангажирана, както показва нейното участие в Euronews, с насърчаването на нeзависима, основана на факти журналистика и спазване на най-високите редакционни стандарти“, се казва още в съобщението.

United Group, водещият телекомуникационен и медиен доставчик в Югоизточна Европа, чийто мажоритарен собственик е глобалната инвестиционна компания BC Partners, през февруари тази година обедини своите новинарски активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения под една независима марка – ANN. Компанията има собствен напълно независим управителен съвет и надзор от Редакционен съвет, съставен от международно признати медийни професионалисти. Медиите под шапката на ANN, сред които N1, Nova S, Vijesti и Danas, предоставят новини на различни платформи на обща аудитория от над 16 милиона души и в тях работят повече от 1000 журналисти и служители. Рамката за управление, въведена в началото на година, бе определена като най-ефективният начин за защита на редакционната независимост и осигуряване на стабилност, прозрачност и устойчивост на бизнеса в съответствие с ангажиментите, поети от BC Partners и ръководството на United Group през 2025 г. Adria News Network е лицензирана и регулирана в рамките на Европейския съюз, като в лицензите са залегнали гаранции за редакционна независимост.

От United Group посочват, че след създаването на ANN, компанията е получила няколко непоискани оферти от страни, желаещи да придобият тези медийни активи.

„Alpac Capital беше избрана на основание най-висока предложена цена, като същевременно отговаряше на принципите за управление и независимост, установени от самото начало. Договорът за покупко-продажба на акции включва договорни гаранции за запазване на редакционната и функционалната независимост на ANN, ясно разграничаване между редакционните и търговските интереси, както и поддържането на независим външен консултативен орган“ – уточняват от United Group. В съобщението си допълват, че компанията остава фокусирана върху изпълнението на стратегията си на основните пазари в ЕС, разширяване на програмата си за растеж в телекомуникационния и медийния бизнес и създаването на дългосрочна стойност за всички свои заинтересовани страни. Посочват още, че „силните резултати за първото тримесечие демонстрират продължаващия растеж и създаването на стойност от страна на групата“.

„Тази сделка е в съответствие с ясната цел, която групата си постави за 2025 г., а именно да гарантира дългосрочната независимост на нашите медийни активи. След приключването ѝ United Group ще се фокусира изцяло върху създаването на стойност за всички заинтересовани страни в своите телекомуникационни, медийни и технологични дейности на европейските пазари“, заявява говорител на United Group.

„ANN представлява важно допълнение към портфолиото ни от медийни активи, в което ще продължим да инвестираме, за да гарантираме растеж и развитие. В Alpac вярваме в журналистиката, основана на факти, неутрална и независима, със стабилна и устойчива дейност и финансови резултати. Това не са празни думи – те се доказват ежедневно чрез работата на нашите журналисти и се признават от всички независими и авторитетни организации на пазара. Гордеем се също така с нашата отворена, европейска позиция и осъзнаваме значението на разширяването на ЕС за Западните Балкани. Този ангажимент ще се отрази и в редакционните ценности и дългосрочната ориентация на ANN. Alpac е ангажирана и знае високия залог, вложен в тази сделка и искрено вярва, че тя ще се отрази много положително за страните, в които сега инвестира допълнително“, казва говорител на Alpac Capital.

Сделката подлежи на стандартни регулаторни одобрения и се очаква да бъде финализирани през втората половина на годината.

Източник: United Group    
Последвайте ни
Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 3 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 3 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Свят Преди 43 минути

От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

България Преди 46 минути

Обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса

Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

България Преди 1 час

Позицията е адресирана и изпратена до Прокурорската колегия на ВСС

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Свят Преди 1 час

Путин: Току-що научих, че нещо се е случило

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

България Преди 1 час

Организационният комитет ще изготви план за действие

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

България Преди 1 час

Собственикът на КУБ излезе с позиция до медиите

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

България Преди 2 часа

Освен това беше позволено и разполагането на до 500 души обслужващ персонал

ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

България Преди 2 часа

Решение е окончателно и не подлежи на обжалване

Уволниха директора на строителния контрол във Варна

Уволниха директора на строителния контрол във Варна

България Преди 2 часа

Причината е незаконното строителство в местността Баба Алино

Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

България Преди 3 часа

Проверява се дали магистратът е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов

Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

България Преди 3 часа

По време на карантинния срок след пръскане животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

България Преди 4 часа

Открит е над половин килограм хероин

.

Яжте ягоди само по това време: Tялото ще получи максимална енергия и ползи

Любопитно Преди 4 часа

Ягодите съдържат фибри и антиоксиданти, които водят до стабилно производство на енергия

Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

България Преди 4 часа

Разследването по случая продължава от ГДБОП

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Любопитно Преди 4 часа

В малката мандра в село Франоа в Източна Франция машините работят на пълни обороти

Работник падна от петия етаж в Сливен

Работник падна от петия етаж в Сливен

България Преди 4 часа

Мъжът е с опасност за живота и е настанен в интензивното отделение

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Керана като Мисис Ловет в бродуейския хит „Суини Тод“

Edna.bg

Разкриха най-топлите плажове в Европа за лято 2026

Edna.bg

Артета: Всички искат да играят във финала на ШЛ, ще е много трудно да избера титулярите

Gong.bg

България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство

Gong.bg

Началникът на ДНСК: Строежът на "Баба Алино" няма как да бъде узаконен

Nova.bg

Какво ще се случи със собствеността на имотите, закупени в "Баба Алино"

Nova.bg