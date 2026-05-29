Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

Позицията е адресирана и изпратена до Прокурорската колегия на ВСС

29 май 2026, 20:39
О кръжната прокуратура в Кърджали излезе с официална позиция в подкрепа на заместник-прокурор Дафин Каменов във връзка с публични изявления от 28 май 2026 г. по повод процесуални действия в община Кърджали, в които се намесва и името му. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура в Пловдив.

Позицията е адресирана и изпратена до Прокурорската колегия на ВСС, с копие до временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и до апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев.

Зам.прокурорът на Кърджали отговори на обвиненията от Демерджиев

С настоящата позиция изразяваме институционалната си подкрепа към заместник окръжен прокурор Дафин Каменов по повод публични изявления на министъра на вътрешните работи от 28 май 2026 г., съдържащи твърдения за осуетяване на процесуални действия от страна на магистрата и намеса, насочена към повторно осуетяване на такива действия, пише в нея.

В текста пише също, че постъпващите в Окръжна прокуратура – Кърджали материали се разпределят на прокурорите чрез електронна система на случаен принцип. Задължение на прокурора е във всички случаи, когато са налице обстоятелства, поставящи под съмнение неговата непредубеденост и незаинтересованост при решаването на преписката, да подаде отвод пред горе стоящата прокуратура. Този законов механизъм, по думите на магистратите, е една от гаранциите за безпристрастност и обективност в наказателното производство, свързан с разбирането, че не следва да съществуват съмнения в еднаквото прилагане на закона. 

В текста се посочва също, че е неправилно от от юридическа и професионална гледна точка ълкуването на направено искане за отвод като осуетяване на процесуални действия по неотложност, без да са били представени на прокурора данни с основания за извършване на действия от такъв характер.

Обяснява се и че предприемането на неотложни действия по разследването е законова възможност, която е предвидена само в случаите когато незабавното им извършване е единствена възможност за събиране и запазване на доказателства. Такива данни не са били докладвани на дежурния прокурор Каменов.

В позицията, подписана от и.ф. административен ръководител и всички прокурори в Окръжна прокуратура - Кърджали, без прокурор Дафин Каменов, се призовава за спазване на принципа на разделение на властите и проява на дължимото уважение към професионалните действия на прокурора и ненамеса във вътрешното му убеждение, основано единствено на събраните данни и закона.

Категорично се противопоставяме на отправянето на неоснователни нападки и необосновани критики срещу професионалната преценка на прокурор Каменов и внесените съмнения в неговата почтеност и безпристрастност, се заключава в позицията.

Източник: БТА, Валентина Стоева    
