България

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

Обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса

29 май 2026, 21:01
МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория" в к. к. „Елените"
Източник: БТА

З аместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Поля Занева-Димитрова и временно изпълняващия длъжността директор на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Георги Даракчиев проведоха среща с представители на собственици на обекти от комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

По време на разговора зам.-министър Занева-Димитрова информира, че е назначена нова проверка по казуса със законността на обекта. Извършва се нов преглед на документацията за комплекса – проекти, протоколи, актове и други документи. През следващата седмица ще бъде направена и проверка на място, като тя ще бъде извършена от служители на РДНСК-Варна. 

Инж. Даракчиев обърна внимание, че без съответните присъединявания няма как една сграда да бъде приета и въведена в експлоатация. Във връзка с това обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса – водоснабдяване, канализация и електричество. 

Представителите на собствениците изразиха готовност да предоставят наличната информация за участниците в строителството на комплекса и документите, с които разполагат, така че сградите, в които имат собственост, да бъдат въведени в експлоатация в съответствие с изискванията на закона.

Източник: БГНЕС    
Назначиха нов управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура"

Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027"

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски" до юни, реши МС

ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

Уволниха директора на строителния контрол във Варна

Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Работник падна от петия етаж в Сливен

Селин Дион подготвя телевизионен сериал за своето детство и семейство

