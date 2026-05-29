Свят

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера

29 май 2026, 21:04
Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия
Източник: AP/БТА

В Индонезия са регистрирани най-малко четири нови изригвания на вулкана Семеру, при което стълбът от пепел достигна височина от 4,7 километра, съобщи индонезийският Център по вулканология, цитиран от ТАСС.

Изригванията на вулкана в провинция Източна Ява, бяха съпроводени с изхвърляне на пепел с бял и сив цвят, разпространяващ се в северна, северозападна и западна посока.

Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера в радиус от 5 км, поради риска от изхвърляне от вулкана на нажежени камъни и свличане на лава.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3676 м) и най-високият връх на остров Ява.

Паника в Индонезия: Вулканът Семеру изригна отново, има загинал    

Индонезийският архипелаг се намира в така наречения Огнен пръстен, поради което за региона е характерна повишена сеизмична активност. Общо в Индонезия има повече от 500 вулкана, от които около 130 са активни.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Индонезия вулкан Семеру
Последвайте ни
Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 3 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 3 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Назначиха нов управителен съвет на АПИ</p>

Назначиха нов управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

България Преди 51 минути

За председател на Управителния съвет на АПИ е избран Александър Тодоров

Началникът на ДНСК: Строежът край Варна няма как да бъде узаконен

Началникът на ДНСК: Строежът край Варна няма как да бъде узаконен

България Преди 57 минути

Инж. Георги Даракчиев препоръча на купувачите по принцип да изискват разрешителното за строеж

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Свят Преди 1 час

Путин: Току-що научих, че нещо се е случило

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

България Преди 1 час

Организационният комитет ще изготви план за действие

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

България Преди 1 час

Собственикът на КУБ излезе с позиция до медиите

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

България Преди 2 часа

Освен това беше позволено и разполагането на до 500 души обслужващ персонал

ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

България Преди 2 часа

Решение е окончателно и не подлежи на обжалване

Уволниха директора на строителния контрол във Варна

Уволниха директора на строителния контрол във Варна

България Преди 2 часа

Причината е незаконното строителство в местността Баба Алино

Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

България Преди 3 часа

Проверява се дали магистратът е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов

Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

България Преди 3 часа

По време на карантинния срок след пръскане животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

България Преди 4 часа

Открит е над половин килограм хероин

.

Яжте ягоди само по това време: Tялото ще получи максимална енергия и ползи

Любопитно Преди 4 часа

Ягодите съдържат фибри и антиоксиданти, които водят до стабилно производство на енергия

Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

България Преди 4 часа

Разследването по случая продължава от ГДБОП

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Любопитно Преди 4 часа

В малката мандра в село Франоа в Източна Франция машините работят на пълни обороти

Работник падна от петия етаж в Сливен

Работник падна от петия етаж в Сливен

България Преди 4 часа

Мъжът е с опасност за живота и е настанен в интензивното отделение

с

Намери своето модно вдъхновение с телефон в ръка

Технологии Преди 4 часа

Интересните идеи са навсякъде, а вече е по-лесно от всякога да разбираме повече за всяка визия чрез най-новите умни технологии!

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Керана като Мисис Ловет в бродуейския хит „Суини Тод“

Edna.bg

Разкриха най-топлите плажове в Европа за лято 2026

Edna.bg

Артета: Всички искат да играят във финала на ШЛ, ще е много трудно да избера титулярите

Gong.bg

България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство

Gong.bg

Началникът на ДНСК: Строежът на "Баба Алино" няма как да бъде узаконен

Nova.bg

Какво ще се случи със собствеността на имотите, закупени в "Баба Алино"

Nova.bg