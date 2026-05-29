Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

В Индонезия са регистрирани най-малко четири нови изригвания на вулкана Семеру, при което стълбът от пепел достигна височина от 4,7 километра, съобщи индонезийският Център по вулканология, цитиран от ТАСС.

Изригванията на вулкана в провинция Източна Ява, бяха съпроводени с изхвърляне на пепел с бял и сив цвят, разпространяващ се в северна, северозападна и западна посока.

Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера в радиус от 5 км, поради риска от изхвърляне от вулкана на нажежени камъни и свличане на лава.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3676 м) и най-високият връх на остров Ява.

Паника в Индонезия: Вулканът Семеру изригна отново, има загинал

Индонезийският архипелаг се намира в така наречения Огнен пръстен, поради което за региона е характерна повишена сеизмична активност. Общо в Индонезия има повече от 500 вулкана, от които около 130 са активни.