България

Васил Терзиев поема временно транспорта на София, търси нов заместник-кмет

Виктор Чаушев приключва работата си след година на поста

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 08:42
Васил Терзиев поема временно транспорта на София, търси нов заместник-кмет
Източник: iStock Photos

К метът на София Васил Терзиев временно ще поеме ръководството на направление „Транспорт и градска мобилност“ в Столичната община. Причината е освобождаването на заместник-кмета Виктор Чаушев, на чието място предстои да бъде назначен нов човек.

Рокада в екипа на Терзиев: Емилиян Георгиев поема строителството в София

От Столичната община благодариха на Чаушев за работата му през последната година и посочиха, че в ресора е свършен значителен обем работа по развитието и оптимизацията на наземния градски транспорт, както и по подготовката на бъдещи инвестиции.

  • Нови превозни средства и инвестиции

Сред подготвените дейности е обновяването на подвижния състав на градския транспорт. Това включва процедури и осигуряване на финансиране за поетапното придобиване на нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси.

Предвижда се и модернизация на депата и гаражите.

„Благодаря на Виктор за работата през тази много интензивна година. Транспортът е един от най-сложните и динамични ресори в общината и голяма част от свършеното в него не се вижда веднага“, заяви Васил Терзиев.

По думите му са подготвени важни инвестиции в градския транспорт и са привлечени европейски средства.

Терзиев посочи и развитието на велосипедния транспорт като един от акцентите в работата през последната година.

„Направихме сериозна крачка към това велосипедният транспорт да има постоянно място в планирането на града - с велокоординатор, конкретна програма и проекти, които вече включват велосипедната инфраструктура като своя естествена част“, каза кметът.

София купува 75 тролейбуса и 50 електробуса

  • Чаушев: София може да се управлява от хора, които обичат града

Виктор Чаушев благодари на екипа на Столичната община за съвместната работа.

„За тази година заедно се убедих, че София може да се управлява от хора, които обичат своя град и софиянци“, заяви той.

До назначаването на нов заместник-кмет Васил Терзиев ще ръководи временно направление „Транспорт и градска мобилност“.

От общината посочват, че екипът на направлението ще продължи работата по текущите задачи и по вече подготвените инвестиционни проекти.

Редактор: Василена Василева
Източник: СО/Пресцентър    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС

Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рубио нареди на иранската делегация да напусне САЩ след провала на преговорите

Рубио нареди на иранската делегация да напусне САЩ след провала на преговорите

Свят Преди 9 минути

Сред представителите беше и иранският външен министър Абас Арагчи, който отпътува от Ню Йорк за Доха

"Бях приел всичко за даденост": Бен Афлек проговори за тежката загуба на родителите си

"Бях приел всичко за даденост": Бен Афлек проговори за тежката загуба на родителите си

Свят Преди 14 минути

Холивудският актьор Бен Афлек говори за първи път открито за тежката загуба на майка си и баща си, които починаха един след друг през 2026 г. Той сподели как трагедията е променила изцяло погледа му върху детството и жертвите на неговото семейство

Отговорността започва отвътре - ЛЕВ ИНС превръща служителите си в двигател на добри каузи

Отговорността започва отвътре - ЛЕВ ИНС превръща служителите си в двигател на добри каузи

Любопитно Преди 26 минути

„Корпоративен базар с кауза“ поставя хората в компанията в центъра на социалната ангажираност

Джим Кери

Джим Кери се ожени тайно за 32 години по-младата си приятелка

Любопитно Преди 31 минути

64-годишният холивудски актьор Джим Кери сключи брак с 32-годишната си приятелка Мин А на дискретна церемония в Лос Анджелис. Звездата минава под венчило за трети път, въпреки че с години публично заявяваше, че никога повече няма да се ожени

,

Първият филм от света на „Игра на тронове“ излиза през лятото на 2029 г.

Любопитно Преди 32 минути

Докато режисьорът Оуен Харис подготвя историческата за Вестерос лента, феновете очакват новите сезони на сериалите „Домът на дракона“ и „Рицарят на Седемте кралства“

Земетресение край Тополовград

Земетресение край Тополовград

България Преди 42 минути

Трусът е регистриран в 7:24 часа тази сутрин

,

Военновъздушните сили на НАТО демонстрираха своите изтребители

Свят Преди 51 минути

В мисията се включиха испански, италиански и турски машини

Мария и Крис

Мария от „Игри на волята“ за катастрофата, която едва не преобръща живота ѝ

Любопитно Преди 52 минути

Мария напусна „Игри на волята“ по медицински причини, след като контузия прекъсна приключението ѝ в екстремното риалити

Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

Свят Преди 1 час

Капитанът Смит Мачхар бе обявен за герой от Израел и Индия, след като оцеля след нападение с нож във въздуха и предотврати самолетна катастрофа

<p>Гълъб Донев:&nbsp;Никой няма да ходи по къщите и да търси&nbsp;ракия</p>

Гълъб Донев: Текстовете за домашната ракия ще бъдат преработени

България Преди 1 час

Финансовият министър увери, че санкциите няма да са насочени към хората, които произвеждат ракия за лична употреба

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Свят Преди 1 час

Мярката влиза в сила за три месеца, но бензиностанциите не са задължени автоматично да прехвърлят цялото намаление върху цените

Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“

Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“

Свят Преди 1 час

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации“ за иранска следа, но разследването продължава

400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая

400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая

Свят Преди 1 час

Женевска Библия от 1599 г. показва предполагаемото местоположение на библейския Едем.

<p>Номинираният за нов посланик на САЩ у нас пред Сената: България е ключов съюзник в НАТО</p>

Номинираният за нов посланик на САЩ у нас Дъглас Холдър пред Сената: България е ключов съюзник в НАТО

Свят Преди 2 часа

Той представи приоритетите си пред Комитета по външни отношения

Полетът на ужасите: Какво се знае за инцидента с Flydubai

Полетът на ужасите: Какво се знае за инцидента с Flydubai

Свят Преди 2 часа

Пилот беше намушкан от втория пилот по време на полет за Израел, пътници и екипаж успяха да предотвратят по-голяма трагедия

<p>Кристиано Роналдо напусна националния отбор на Португалия</p>

Кристиано Роналдо напусна националния отбор на Португалия

Свят Преди 3 часа

Нападателят няма да играе срещу Дания, след като остана на пейката при победата над Норвегия

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg
1

Изпращаме топъл и сух септември

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за ОКТОМВРИ 2026: време е за есенно настроение

Edna.bg

Учени откриха неочакван знак за нарцистични черти при жените

Edna.bg

Демерджиев: За разлика от други знакови случаи през годините, за убийството на Илиян Филипов вече има задържан

Nova.bg

Има данни, че задържаният за смъртта на Илиян Филипов се занимава с поръчкови убийства

Nova.bg