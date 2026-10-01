Васил Терзиев поема временно транспорта на София, търси нов заместник-кмет

К метът на София Васил Терзиев временно ще поеме ръководството на направление „Транспорт и градска мобилност“ в Столичната община. Причината е освобождаването на заместник-кмета Виктор Чаушев, на чието място предстои да бъде назначен нов човек.

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От Столичната община благодариха на Чаушев за работата му през последната година и посочиха, че в ресора е свършен значителен обем работа по развитието и оптимизацията на наземния градски транспорт, както и по подготовката на бъдещи инвестиции.

Нови превозни средства и инвестиции

Сред подготвените дейности е обновяването на подвижния състав на градския транспорт. Това включва процедури и осигуряване на финансиране за поетапното придобиване на нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси.

Предвижда се и модернизация на депата и гаражите.

„Благодаря на Виктор за работата през тази много интензивна година. Транспортът е един от най-сложните и динамични ресори в общината и голяма част от свършеното в него не се вижда веднага“, заяви Васил Терзиев.

По думите му са подготвени важни инвестиции в градския транспорт и са привлечени европейски средства.

Терзиев посочи и развитието на велосипедния транспорт като един от акцентите в работата през последната година.

„Направихме сериозна крачка към това велосипедният транспорт да има постоянно място в планирането на града - с велокоординатор, конкретна програма и проекти, които вече включват велосипедната инфраструктура като своя естествена част“, каза кметът.

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Чаушев: София може да се управлява от хора, които обичат града

Виктор Чаушев благодари на екипа на Столичната община за съвместната работа.

„За тази година заедно се убедих, че София може да се управлява от хора, които обичат своя град и софиянци“, заяви той.

До назначаването на нов заместник-кмет Васил Терзиев ще ръководи временно направление „Транспорт и градска мобилност“.

От общината посочват, че екипът на направлението ще продължи работата по текущите задачи и по вече подготвените инвестиционни проекти.