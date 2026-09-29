Дания пред ООН: Сделката за Гренландия със САЩ е от полза за всички и укрепва НАТО

С поразумението за сигурност, подписано миналата седмица от САЩ, Дания и Гренландия, „укрепва отбраната на Гренландия, зоната на НАТО и американския континент“, заяви постоянният представител на Дания в ООН Кристина Ласен, цитирана от Асошиейтед прес.

„Споразумението е от полза за Гренландия, Дания, Съединените щати, НАТО и Европа, както и за международния мир и сигурност“, заяви дипломатът. Споразумението, което засилва военното присъствие на САЩ в Гренландия, цели да укрепи сигурността на НАТО в Арктика и Северния Атлантик. То запазва статута на Гренландия като част от Дания и – поне засега, както отбелязва АП – смекчава напрежението, породено от многократните призиви на президента Доналд Тръмп огромният остров да стане част от САЩ. Споразумението ще остане в сила дори ако в бъдеще Гренландия избере независимост.

Тръмп изрази желанието си да придобие Гренландия още през 2019 г., а по време на настоящия си втори мандат заплаши да отнеме полуавтономната територия от Дания – съюзник в НАТО. Той заяви, че САЩ трябва да „вземат Гренландия“, за да попречат на Русия или Китай да направят същото, но добави, че би предпочел да сключи сделка за богатата на полезни изкопаеми територия.

Намеренията на Тръмп спрямо Гренландия обтегнаха отношенията в рамките на НАТО, като датският министър-председател Мете Фредериксен предупреди, че евентуално поемане на контрола от страна на САЩ би означавало край на Атлантическия алианс, припомня АП.

Представители на САЩ, Гренландия и Дания преговаряха месеци наред при закрити врати в търсене на решения за справяне с някои от опасенията на Тръмп относно сигурността на острова, а президентът в крайна сметка одобри сделката.

Малко преди подписването миналия вторник Тръмп заяви, че „това е нещо огромно за Европа, за Съединените щати и за всички останали.“ Той не отговори на въпроси дали идеята САЩ да придобият Гренландия е отпаднала от дневния ред.