Свят

Дания пред ООН: Сделката за Гренландия със САЩ е от полза за всички и укрепва НАТО

Постоянният представител Кристина Ласен подчерта, че тристранният пакт със САЩ засилва сигурността в Арктика и запазва статута на острова като част от Дания

29 септември 2026, 09:51
Дания пред ООН: Сделката за Гренландия със САЩ е от полза за всички и укрепва НАТО
Източник: БТА

С поразумението за сигурност, подписано миналата седмица от САЩ, Дания и Гренландия, „укрепва отбраната на Гренландия, зоната на НАТО и американския континент“, заяви постоянният представител на Дания в ООН Кристина Ласен, цитирана от Асошиейтед прес.

„Споразумението е от полза за Гренландия, Дания, Съединените щати, НАТО и Европа, както и за международния мир и сигурност“, заяви дипломатът.  Споразумението, което засилва военното присъствие на САЩ в Гренландия, цели да укрепи сигурността на НАТО в Арктика и Северния Атлантик. То запазва статута на Гренландия като част от Дания и – поне засега, както отбелязва АП – смекчава напрежението, породено от многократните призиви на президента Доналд Тръмп огромният остров да стане част от САЩ. Споразумението ще остане в сила дори ако в бъдеще Гренландия избере независимост.

Тръмп изрази желанието си да придобие Гренландия още през 2019 г., а по време на настоящия си втори мандат заплаши да отнеме полуавтономната територия от Дания – съюзник в НАТО. Той заяви, че САЩ трябва да „вземат Гренландия“, за да попречат на Русия или Китай да направят същото, но добави, че би предпочел да сключи сделка за богатата на полезни изкопаеми територия.

Намеренията на Тръмп спрямо Гренландия обтегнаха отношенията в рамките на НАТО, като датският министър-председател Мете Фредериксен предупреди, че евентуално поемане на контрола от страна на САЩ би означавало край на Атлантическия алианс, припомня АП.  

Представители на САЩ, Гренландия и Дания преговаряха месеци наред при закрити врати в търсене на решения за справяне с някои от опасенията на Тръмп относно сигурността на острова, а президентът в крайна сметка одобри сделката.

Малко преди подписването миналия вторник Тръмп заяви, че „това е нещо огромно за Европа, за Съединените щати и за всички останали.“ Той не отговори на въпроси дали идеята САЩ да придобият Гренландия е отпаднала от дневния ред.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
Споразумение за сигурност Гренландия САЩ Дания НАТО Арктика Доналд Тръмп Геополитика Отбрана Военно присъствие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Кои вкусове разпознават котките

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 часа
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 часа
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 часа
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трябва ли да имаме "култура на разумна параноя" за AI

Трябва ли да имаме "култура на разумна параноя" за AI

Технологии Преди 25 минути

OpenAI е решила да отложи пускането на новия си модел, защото той е показал поведение, което не отговаря на очакваните правила, а водещ служител призова компаниите да продължават да са параноични за рисковете на технологията и да ги адресират навреме

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

България Преди 27 минути

Мъжът е загубил контрол над мотоциклета, паднал е на пътното платно и се е ударил в автомобил

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Свят Преди 44 минути

Държавният секретар на САЩ благодари на Лондон за бързата реакция след откритите микробуси край базата във Феърфорд, но посочи, че в случая „ясно личи намесата на чуждестранен субект“

Изригване на вулкана Килауеа

Огнено шоу над Хаваите: Вулканът Килауеа отново бълва фонтани от лава

Свят Преди 53 минути

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Нетаняху е посетил тайно ОАЕ и се е срещнал с президента Мохамед бин Зайед

Свят Преди 59 минути

Срещата е продължила около час, а информацията за необявеното посещение първоначално е била съобщена от израелски медии

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

България Преди 1 час

Малчуганите били прибрани минути преди инцидента

<p>Връщат в България останките на цар Самуил</p>

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

България Преди 1 час

Според гръцко издание процедурата е към края си, темата е била поставена отново през 2022 г. при кабинета на Кирил Петков

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Свят Преди 1 час

При нападението са поразени нежилищни и общински сгради, двама души са ранени в Киевска област

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Кристиян и Иван от Канарите бяха изпратени на битка за оцеляване

,

Опасна отрова или излишна паника: Големият научен спор за ултрапреработените храни

Любопитно Преди 1 час

Докато едни експерти ги свързват с редица сериозни заболявания, други диетолози предупреждават за ненужна истерия и припомнят, че най-важен е цялостният баланс в храненето

,

Лекар разкрива истината: Защо мъжете „умират“ при 37°C, а жените боледуват на крак

Любопитно Преди 2 часа

Лекар разкри има ли биологична причина мъжете да понасят по-тежко ниската температура и защо цифрите на термометъра не показват колко всъщност ни е зле

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Свят Преди 3 часа

Обектът е използван от Съединените щати за удари срещу Иран

Обсъждат създаването на Кодекс за социална подкрепа

Обсъждат създаването на Кодекс за социална подкрепа

България Преди 3 часа

Министри, депутати, бизнесът, синдикатите и граждански организации ще обсъдят промени в системата за социална подкрепа

Парламентът разглежда промени срещу т.нар. „дела шамари“

Парламентът разглежда промени срещу т.нар. „дела шамари“

България Преди 3 часа

Правната комисия заседава извънредно, депутатите гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс

,

Научен пробив или нова загадка? Какво откриха учените в ДНК-то на Торинската плащаница

Любопитно Преди 3 часа

Италиански изследователи анализираха милиони фрагменти от реликвата, разкривайки както следи от Светите земи, така и отпечатъци от стотици хора през вековете

Снимката е илюстративна

Руска технологична компания за наблюдение е проникнала в европейски правоохранителни структури

Свят Преди 3 часа

Същата технология, използвана от западните полицейски служби, според твърденията е била разработвана в Русия и продавана на руските служби за сигурност

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

PMOS: Край на грешната диагноза или защо преименуването на Синдрома на поликистозните яйчници е ключово за женското здраве

Edna.bg

29 септември носи важно послание - какво повелява традицията на този ден

Edna.bg

Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София

Nova.bg

Гърция връща на България останките на цар Самуил

Nova.bg