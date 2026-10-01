Покров Богородичен: Каква е историята на празника и кой празнува имен ден

Н а 1 октомври православната църква чества Покров на Пресвета Богородица - един от празниците, свързани със застъпничеството и закрилата на Божията Майка над вярващите.

Празникът е духовно свързан с чудесно събитие, описано в православната традиция. То се случило през X век във Влахернския храм в Константинопол, където вярващите се събрали на молитва за спасение от вражеско нашествие.

Как се появява празникът

Според църковното предание свети Андрей Юродиви и неговият ученик Епифаний се намирали във Влахернската църква „Света Богородица“, когато видели Божията Майка да се явява над молещите се хора.

Тя била придружена от светци и ангели и простряла своя покров над събралите се като знак на закрила и застъпничество пред Бога.

Видението било възприето като символ на Божията помощ и защитата на Пресвета Богородица. Впоследствие събитието се превърнало в основа на празника Покров Богородичен.

Самият празник не е споменат пряко в Евангелието, но е свързан с почитта към Богородица и православното разбиране за нейната роля като застъпница за хората.

Как се отбелязва

На този ден в православните храмове се отслужва Божествена литургия в чест на Пресвета Богородица. В някои храмове и манастири се извършват молебени и се четат молитви за здраве, закрила и благополучие.

Празникът има силно присъствие и в народната традиция. В някои части на България той се свързва със семейството, дома, труда и подготовката за зимата.

В миналото в някои райони жените и момичетата изнасяли икона на Богородица на полето и се молели за плодородие и здраве на добитъка. Приготвяли се хляб и питки, които се освещавали и раздавали на близки, съседи и нуждаещи се.

Покровът се възприемал и като своеобразен зимен празник, свързан с прибирането на реколтата и подготовката за студените месеци.

Свети Роман Сладкопевец

На 1 октомври църквата почита и паметта на свети Роман Сладкопевец - един от най-известните църковни поети и певци в християнската история.

Той е роден в края на V век в град Емеса, Сирия, а по-късно се установява в Константинопол. Създава множество богослужебни текстове в мерена реч, като до наши дни са достигнали около сто от тях.

Заради таланта си като църковен певец и автор на песнопения е наречен Сладкопевец. Праведният и смирен живот, който водел, допринася за почитта към него като светец.

Свети Йоан Кукузел

На този ден се почита и свети Йоан Кукузел - един от най-известните православни църковни певци от Средновековието.

Той е роден в Драч, днешния Дуръс в Албания, в края на XIII век. Майка му била българка. Още от малък Йоан бил изпратен в Константинопол, където се обучавал за църковен певец.

Заради изключителните си музикални способности той станал първи певец в прочутата църква „Света София“. Въпреки това предпочел уединения монашески живот и се отправил към Великата лавра на Атон.

Там първоначално бил приет като послушник и му било възложено да се грижи за добитъка. Според преданието монасите открили певческия му талант и той бил поставен за певец в храма на лаврата.

Йоан Кукузел създал множество църковни песнопения и продължил да живее в уединение и смирение. Заради живота и приноса си към православната църковна музика е почитан като светец.

На 1 октомври имен ден отбелязват Мария, Мара, Мариета и Мариана, свързани с името на Пресвета Богородица.

Празнуват и Богдан и Богданка, чиито имена са свързани с понятието за Божи дар.

Покров Богородичен е празник, който съчетава православната вяра и народните традиции. В центъра му е представата за Божията Майка като застъпница и закрилница на хората, към която вярващите се обръщат с молитва за здраве, спокойствие и духовна подкрепа.