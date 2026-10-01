Любопитно

Покров Богородичен: Каква е историята на празника и кой празнува имен ден

На 1 октомври православната църква почита Покрова на Пресвета Богородица, както и паметта на светите Роман Сладкопевец и Йоан Кукузел

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 08:08
Покров Богородичен: Каква е историята на празника и кой празнува имен ден
Източник: iStock Photos

Н а 1 октомври православната църква чества Покров на Пресвета Богородица - един от празниците, свързани със застъпничеството и закрилата на Божията Майка над вярващите.

Празникът е духовно свързан с чудесно събитие, описано в православната традиция. То се случило през X век във Влахернския храм в Константинопол, където вярващите се събрали на молитва за спасение от вражеско нашествие.

  • Как се появява празникът

Според църковното предание свети Андрей Юродиви и неговият ученик Епифаний се намирали във Влахернската църква „Света Богородица“, когато видели Божията Майка да се явява над молещите се хора.

Тя била придружена от светци и ангели и простряла своя покров над събралите се като знак на закрила и застъпничество пред Бога.

Видението било възприето като символ на Божията помощ и защитата на Пресвета Богородица. Впоследствие събитието се превърнало в основа на празника Покров Богородичен.

Самият празник не е споменат пряко в Евангелието, но е свързан с почитта към Богородица и православното разбиране за нейната роля като застъпница за хората.

  • Как се отбелязва

На този ден в православните храмове се отслужва Божествена литургия в чест на Пресвета Богородица. В някои храмове и манастири се извършват молебени и се четат молитви за здраве, закрила и благополучие.

Празникът има силно присъствие и в народната традиция. В някои части на България той се свързва със семейството, дома, труда и подготовката за зимата.

В миналото в някои райони жените и момичетата изнасяли икона на Богородица на полето и се молели за плодородие и здраве на добитъка. Приготвяли се хляб и питки, които се освещавали и раздавали на близки, съседи и нуждаещи се.

Покровът се възприемал и като своеобразен зимен празник, свързан с прибирането на реколтата и подготовката за студените месеци.

  • Свети Роман Сладкопевец

На 1 октомври църквата почита и паметта на свети Роман Сладкопевец - един от най-известните църковни поети и певци в християнската история.

Той е роден в края на V век в град Емеса, Сирия, а по-късно се установява в Константинопол. Създава множество богослужебни текстове в мерена реч, като до наши дни са достигнали около сто от тях.

Заради таланта си като църковен певец и автор на песнопения е наречен Сладкопевец. Праведният и смирен живот, който водел, допринася за почитта към него като светец.

  • Свети Йоан Кукузел

На този ден се почита и свети Йоан Кукузел - един от най-известните православни църковни певци от Средновековието.

Той е роден в Драч, днешния Дуръс в Албания, в края на XIII век. Майка му била българка. Още от малък Йоан бил изпратен в Константинопол, където се обучавал за църковен певец.

Заради изключителните си музикални способности той станал първи певец в прочутата църква „Света София“. Въпреки това предпочел уединения монашески живот и се отправил към Великата лавра на Атон.

Там първоначално бил приет като послушник и му било възложено да се грижи за добитъка. Според преданието монасите открили певческия му талант и той бил поставен за певец в храма на лаврата.

Йоан Кукузел създал множество църковни песнопения и продължил да живее в уединение и смирение. Заради живота и приноса си към православната църковна музика е почитан като светец.

На 1 октомври имен ден отбелязват Мария, Мара, Мариета и Мариана, свързани с името на Пресвета Богородица.

Празнуват и Богдан и Богданка, чиито имена са свързани с понятието за Божи дар.

Покров Богородичен е празник, който съчетава православната вяра и народните традиции. В центъра му е представата за Божията Майка като застъпница и закрилница на хората, към която вярващите се обръщат с молитва за здраве, спокойствие и духовна подкрепа.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС

Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Босът на Ford: Европа вече загуби битката с китайките автомобили

Босът на Ford: Европа вече загуби битката с китайките автомобили

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рубио нареди на иранската делегация да напусне САЩ след провала на преговорите

Рубио нареди на иранската делегация да напусне САЩ след провала на преговорите

Свят Преди 10 минути

Сред представителите беше и иранският външен министър Абас Арагчи, който отпътува от Ню Йорк за Доха

"Бях приел всичко за даденост": Бен Афлек проговори за тежката загуба на родителите си

"Бях приел всичко за даденост": Бен Афлек проговори за тежката загуба на родителите си

Свят Преди 15 минути

Холивудският актьор Бен Афлек говори за първи път открито за тежката загуба на майка си и баща си, които починаха един след друг през 2026 г. Той сподели как трагедията е променила изцяло погледа му върху детството и жертвите на неговото семейство

Джим Кери

Джим Кери се ожени тайно за 32 години по-младата си приятелка

Любопитно Преди 32 минути

64-годишният холивудски актьор Джим Кери сключи брак с 32-годишната си приятелка Мин А на дискретна церемония в Лос Анджелис. Звездата минава под венчило за трети път, въпреки че с години публично заявяваше, че никога повече няма да се ожени

,

Първият филм от света на „Игра на тронове“ излиза през лятото на 2029 г.

Любопитно Преди 33 минути

Докато режисьорът Оуен Харис подготвя историческата за Вестерос лента, феновете очакват новите сезони на сериалите „Домът на дракона“ и „Рицарят на Седемте кралства“

Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме

Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме

Технологии Преди 36 минути

Google обмисля въвеждането на нов тип абонаментни плащания за приложенията в Android. Вместо потребителят да плаща фиксирана сума всеки месец, да може да бъде таксуван според това колко време точно е използвал дадената услуга

Земетресение край Тополовград

Земетресение край Тополовград

България Преди 43 минути

Трусът е регистриран в 7:24 часа тази сутрин

,

Военновъздушните сили на НАТО демонстрираха своите изтребители

Свят Преди 52 минути

В мисията се включиха испански, италиански и турски машини

Мария и Крис

Мария от „Игри на волята“ за катастрофата, която едва не преобръща живота ѝ

Любопитно Преди 53 минути

Мария напусна „Игри на волята“ по медицински причини, след като контузия прекъсна приключението ѝ в екстремното риалити

Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

Свят Преди 1 час

Капитанът Смит Мачхар бе обявен за герой от Израел и Индия, след като оцеля след нападение с нож във въздуха и предотврати самолетна катастрофа

<p>Гълъб Донев:&nbsp;Никой няма да ходи по къщите и да търси&nbsp;ракия</p>

Гълъб Донев: Текстовете за домашната ракия ще бъдат преработени

България Преди 1 час

Финансовият министър увери, че санкциите няма да са насочени към хората, които произвеждат ракия за лична употреба

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Свят Преди 1 час

Мярката влиза в сила за три месеца, но бензиностанциите не са задължени автоматично да прехвърлят цялото намаление върху цените

Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“

Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“

Свят Преди 1 час

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации“ за иранска следа, но разследването продължава

400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая

400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая

Свят Преди 1 час

Женевска Библия от 1599 г. показва предполагаемото местоположение на библейския Едем.

<p>Номинираният за нов посланик на САЩ у нас пред Сената: България е ключов съюзник в НАТО</p>

Номинираният за нов посланик на САЩ у нас Дъглас Холдър пред Сената: България е ключов съюзник в НАТО

Свят Преди 2 часа

Той представи приоритетите си пред Комитета по външни отношения

Полетът на ужасите: Какво се знае за инцидента с Flydubai

Полетът на ужасите: Какво се знае за инцидента с Flydubai

Свят Преди 2 часа

Пилот беше намушкан от втория пилот по време на полет за Израел, пътници и екипаж успяха да предотвратят по-голяма трагедия

<p>Кристиано Роналдо напусна националния отбор на Португалия</p>

Кристиано Роналдо напусна националния отбор на Португалия

Свят Преди 3 часа

Нападателят няма да играе срещу Дания, след като остана на пейката при победата над Норвегия

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg
1

Изпращаме топъл и сух септември

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за ОКТОМВРИ 2026: време е за есенно настроение

Edna.bg

Учени откриха неочакван знак за нарцистични черти при жените

Edna.bg

Демерджиев: За разлика от други знакови случаи през годините, за убийството на Илиян Филипов вече има задържан

Nova.bg

Има данни, че задържаният за смъртта на Илиян Филипов се занимава с поръчкови убийства

Nova.bg