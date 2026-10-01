България

Започва изплащането на "инфлационния чек" за уязвимите групи

Около 500 000 души и семейства ще получат еднократната помощ без да подават заявление

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 07:05
Започва изплащането на "инфлационния чек" за уязвимите групи
Източник: iStock photos/Getty images

З апочва изплащането на еднократната компенсация от 50 евро по програмата „Инфлационен чек“. Мярката е насочена към най-уязвимите групи и има за цел да компенсира разходите им на фона на повишаващите се цени на горивата, храните и услугите.

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Около 500 000 души ще могат да получат помощта. Средствата се предоставят автоматично, без гражданите да подават ново заявление.

Правителството одобри програмата с решение от 24 септември. За мярката са предвидени общо 30 млн. евро.

  • Кой има право на помощта

Еднократната компенсация е предназначена за хора и семейства с ниски доходи, които получават социални помощи, както и за определени други уязвими групи.

Сред правоимащите са хора, които получават целева помощ за отопление през настоящия зимен сезон, семейства с деца с трайни увреждания, както и деца и младежи до 21 години без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга.

Ако човек попада в повече от една от определените категории, компенсацията се предоставя само веднъж.

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  • Кога и как ще се получат парите

Средствата ще се изплащат по лична платежна сметка или в пощенски клон. За получаването им не е необходимо да се подава ново заявление.

Парите ще бъдат налични в пощенските клонове в три периода: от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември.

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  • Без акциз за пропан-бутана и природния газ

От 1 октомври влиза в сила и друга мярка за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата. До края на годината се въвежда нулева акцизна ставка за пропан-бутана (LPG) и природния газ, когато се използват като моторно гориво.

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Мярката е в сила от 1 октомври до 31 декември 2026 г. и беше одобрена окончателно от парламента с промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

Според информацията при приемането на промените очакваният ефект е намаление на цената с около 10 евроцента на литър, ако търговците отразят изцяло промяната в крайната цена.

Редактор: Василена Василева
Източник: Министерство на труда и социалната политика    
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